Universidad de Chile tiene una de las mejores canteras del fútbol chileno y una de sus joyas es el delantero Salvador Negrete, quien hizo noticia en las últimas horas.

El puntero tuvo una semana muy movida, porque a sus 19 años firmó su primer contrato profesional con la U, ya que Azul Azul decidió extender el vínculo con el jugador formado en La Cisterna.

Sin embargo, el futuro de Negrete no estará en el cuadro laico de cara a la temporada 2026, porque apareció como el “fichaje tapado” de equipo chileno un día después de estampar su firma con los universitarios.

Salvador Negrete fue enviado a préstamo a Deportes Puerto Montt

En Universidad de Chile quieren que el extremo siga sumando experiencia y como no va a tener muchas chances de jugar en el cuadro azul, otra vez lo mandaron a préstamo a Deportes Puerto Montt.

Salvador Negrete fue el gran “tapado” del elenco salmonero, que este sábado presentó en el estadio Chinquihue a su plantel estelar de cara a su regreso a la Primera B.

Salvador Negrete ficha en Puerto Montt.

El delantero se pondrá bajo las órdenes del experimentado entrenador Emiliano Astorga, quien también dirigirá a otro ilustre, como el haitiano Manley Clerveaux, quien fue enviado desde Colo Colo al equipo austral.