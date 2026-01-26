“Nos volveremos a encontrar…”: Las emotivas palabras de Lucas Cepeda en su despedida a Colo Colo

Es oficial. Lucas Cepeda es nuevo jugador del Elche de España y así dice a adiós a Colo Colo tras dos temporadas. El extremo de 23 años no se quiso ir en silencio y mediante redes sociales le dedicó palabras a la institución alba y especialmente, al hincha albo.

Mediante su cuenta de Instagram, el ex jugador de Santiago Wanderers realizó un extenso y sentido mensaje para cerrar su segunda etapa en Macul, marcada por el cariño de los hinchas en las buenas y en las malas, señaló.

“Gracias por cada grito en el Monumental, por cada abrazo en la salida del estadio, por bancarme en las buenas y (sobre todo) en las no tan buenas”, partió escribiendo Cepeda en la red social de Meta.

El seleccionado nacional también hizo hincapié en todo lo que implicó su proceso personal dentro del club, valorando su estadía en Colo Colo al decir que: “Hicieron que valiera la pena cada entrenamiento, cada lesión, cada noche sin dormir pensando cómo mejorar”, agregó.

Pero no solo hubo palabras para la hinchada, Cepeda dedicó un apartado especial a quienes compartieron camarín con él, dejando en claro el fuerte lazo que formó con sus compañeros: “A mis compañeros, los hermanos que me tocaron en todo este camino, gracias por la confianza y por los lindos momentos que nos tocó vivir juntos”, expresó.

Cepeda recordó su ‘primera estadía’ en Colo Colo durante su despedida del elenco Popular. (Foto: Lucas Cepeda)

Asimismo, el ahora ex jugador de Colo Colo agradeció a todos quienes forman parte del club, donde señaló: “Gracias a toda la hermosa gente que compone este club gigante, los cuerpos técnicos que me tocaron en este tiempo y me dieron la oportunidad. Nunca lo voy a olvidar”, escribió.

Finalmente, Cepeda dejó un mensaje que ilusiona a unos cuantos hinchas albos de manera prematura, esto porque cerró su despedida señalando: “Así como nos encontramos ya una segunda oportunidad, no tengo duda que habrá una tercera. Los llevo conmigo a donde vaya. Siempre. Nos volvemos a ver, no tengan dudas”, cerró.

La despedida en Instagram de Lucas Cepeda de Colo Colo

