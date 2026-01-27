Mercado de fichajes, época de humos, de esperanzas y de nombres rimbombantes. Colo Colo quiere meter un último nombre a su plantel, considerando que el comienzo del torneo está a la vuelta de la esquina.

Es que Lucas Cepeda partió y dejó un forado inmenso para los albos. Esto hizo que el cuadro de Macul comenzara a buscar desesperadamente un reemplazante, con la idea de que llegue antes del comienzo de la Liga de Primera.

En ese sentido, varios nombres se han acumulado como posibilidades reales. Los más bullados han sido Diego Valdés y Víctor Dávila. Pero, al parecer, han sido superados por un jugador que fue tentado por la Universidad de Chile en el pasado, que viene del extranjero y que tiene experiencia (y nacionalidad) en Chile.

Meneghini fue el padrino

Everton de Viña del Mar fue el lugar en el que Lautaro Pastrán empezó a hacerse un nombre. Gracias a sus actuaciones en la Quinta Región, el jugador argentino naturalizado chileno logró ser convocado para el Sudamericano de la Selección Sub-20. Lamentablemente para él, una lesión lo dejó afuera.

Sin embargo, hay que resaltar la relación especial que mantuvo con el actual DT de la Universidad de Chile. Francisco Meneghini se transformó en una especie de padrino de Pastrán, siendo un eje importante en su despegue.

A los tumbos

Tras un buen despegue en 2022 y una mejoría en 2023, Lautaro Pastrán parecía tener bien avanzado su camino hacia el estrellato. En Everton las cosas iban bien, pero su compra por Belgrano de Córdoba terminó sellando un giro en su carrera.

Para el cuadro pirata, el naturalizado chileno no pudo marcar ni un solo gol en su paso de una temporada y media. Por ello, tuvo que rápidamente volver al cuadro Ruletero, donde también tuvo un descenso en sus estadísticas, en comparación con el gran 2023.

De hecho, uno de los momentos más destacados de su último paso por Everton en 2024 fue la lesión provocada al jugador de la Universidad de Chile, Ignacio Vásquez, a quien obligó a retirarse del campo de juego, sin ser expulsado.

Pastrán ya sabe de jugar ante Colo Colo | Photosport

Copa Libertadores y un 2025 gris

Pese a llegar a semifinales de Copa Libertadores con su último equipo, la Liga de Quito, Lautaro Pastrán no mejoró de gran manera en 2025. De hecho, recientemente el cuadro ecuatoriano le cerró las puertas para 2026, lo que propició que su nombre fuese vinculado a varios elencos en Chile.

Los números del ex Everton fueron malos durante la temporada pasada. Jugó un total de 45 encuentros, anotó apenas dos goles y entregó tres asistencias. Como delantero, le queda mucho por demostrar. ¿Será Colo Colo su despegue definitivo?