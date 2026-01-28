Después de un 2025 lleno de polémica, Esteban Pavez arma sus maletas y se va de Colo Colo. El volante deja el Cacique luego de una temporada para el olvido y se prepara para sumar una nueva experiencia en el extranjero.

Alianza Lima le tira un salvavidas al mediocampista para que pueda seguir con su carrera en el exterior y así dejar atrás todo lo ocurrido en el Monumental. Eso sí, no sin antes demostrarle a sus compañeros que, por entrega, él no es el problema.

Este miércoles el volante tuvo su último entrenamiento con el plantel del Cacique, en donde se le vio más encendido que nunca. De hecho, destacaron que la forma en la que se da su adiós no es el que se merecía.

Esteban Pavez se fue de Colo Colo siendo el mejor en la práctica

Esteban Pavez tuvo su último día junto a Colo Colo y no lo desaprovechó. A la espera de que se apruebe su salida a Alianza Lima en el directorio de Blanco y Negro de esta tarde, el volante se entrenó para llegar con ritmo a su nuevo desafío.

Pero en su adiós el mediocampista se encargó de demostrarle a Fernando Ortiz de lo que se pierde. En Los Tenores de Radio ADN la periodista Pamela Juanita Cordero reveló un dato clave en la salida del jugador. “Ayer en el entrenamiento fue el que mejor entrenó. Medido por GPS, su volumen lo hizo ser el número uno con 7 kilómetros y 700 metros. El de mejor rendimiento en el entrenamiento. Eso habla de algo que pasa en Colo Colo y que es bien crudo“, lanzó de entrada.

La reportera destacó que Esteban Pavez, a pesar de edad, fue un ejemplo para el plantel albo. “Tiene 35 años y es el mejor, pero no tiene cabida en el equipo porque había bajado su rendimiento, dejó de ser un volante sorpresivo y fue muy predecible. Pero nunca dejó de entrenar temprano, alimentarse bien y acompañar a sus compañeros“.

Tras ello, la periodista entró de lleno en el trato que ha tenido el capitán de Colo Colo en su adiós. “En algún momento no fue citado y ahí hay un punto importante, porque era titular, se echó acuestas varias campañas, movía el camarín, lo ordenaba a veces“.

“Dejarlo sin citaciones en varios partidos a mí me da la impresión de que lo humillaron. Creo que se le humilló. De a poco decirle que no lo necesitan, pero conversarlo y no someterlo a eso. Tendría que haber tenido una mejor salida de Colo Colo“, sentenció.

Esteban Pavez se despidió de Colo Colo con una entrega total en el entrenamiento. El volante espera por el OK de la dirigencia para subir al avión rumbo a Perú y así comenzar su nueva era en Alianza Lima.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en Colo Colo?

Esteban Pavez cierra un nuevo ciclo en Colo Colo y llegó a los 345 partidos oficiales disputados en total. En ellos aportó con 16 goles y 18 asistencias en los 28.195 minutos que acumuló dentro de la cancha.