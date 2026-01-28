En Colo Colo intentan hacer lo posible para dejar atrás un viral en el que nunca quisieron estar. En el último amistoso en la Serie Río de La Plata ante Peñarol, Cristián Zavala fue noticia mundial con un fallido penal a lo Panenka.

El extremo, que volvió luego de ser campeón con Coquimbo Unido, error de forma increíble desde los 12 pasos. Aunque eso no fue lo único, ya que después de ello se tiró al piso con muestras de dolor que muchos calificaron como un show.

No obstante, las molestias del jugador eran reales y en los últimos días se conoció que sufrió una fractura en su rodilla. Esto tiene al club no sólo buscando refuerzos, sino que planificando su recuperación tanto dentro como fuera de la cancha.

Colo Colo evita enviar al quirófano a Cristián Zavala

Ya descartado para los próximos dos meses, Cristián Zavala comienza a trabajar en su recuperación en Colo Colo. A pesar de que ha mostrado su deseo de volver a Coquimbo Unido, en el Cacique lo retendrán para que respete su último año de contrato.

La duda entre los hinchas se ha instalado en lo que pasará con el jugador, al que deben recuperar tanto física como emocionalmente. El diario La Tercera reveló este miércoles que una parte ya avanza con decisiones importantes. “En lo inmediato, el delantero no pasará por el quirófano, al menos por ahora”.

La molestia que tuvo en su rodilla en el polémico viral que tiene a Colo Colo será cuidada pero sin pasar por pabellón. “Por de pronto, es sometido a un tratamiento con plaquetas para recuperarlo lo antes posible, en un calendario que de por sí tendrá más partidos, pese a que los de Pedrero no disputan copas internacionales“, señalaron en el citado medio.

Si bien en cuanto a lo emocional, donde está golpeado por ser noticia mundial por un papelón, Cristián Zavala sufre un revés. Y es que el jugador quería volver a toda costa a Coquimbo Unido, pero en el Cacique le dieron un nuevo portazo para dejarle en claro que se quedará.

Quedará esperar para ver cómo va evolucionando el extremo en los próximos días. La idea es tenerlo de vuelta lo antes posible, pero por ahora sus plazos lo alejan de las canchas por dos meses.

Cristián Zavala sigue recuperándose de lo que fue su lesión y su viral que lo ha puesto en la mira de todo el mundo. Colo Colo toma una radical postura respecto al jugador para que así se enfoque en volver a la cancha a demostrar que el meme no es más que eso.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Cristián Zavala en sus filas, Colo Colo entrena para lo que será el debut en la Liga de Primera 2026. El Cacique se estrena oficialmente esta temporada el sábado 31 de enero cuando visite a Deportes Limache desde las 12:00 horas.