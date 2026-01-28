Cristián Zavala está viviendo una verdadera pesadilla en este inicio del 2026 con Colo Colo. El delantero sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha y estará un par de meses fuera de las canchas.

Lamentablemente esto se produce luego que el mismo Zavala presionará en el Cacique por la idea de salir otra vez a préstamo a Coquimbo Unido, donde pudo brillar y ser campeón en el segundo semestre del 2025.

Toda esta situación fue analizada en duros términos por una institución alba como lo es Gabriel Mendoza, quien afirmó en charla con RedGol que la camiseta de Colo Colo tiene un peso especial y que a Zavala eso le está afectado.

Duras críticas a Cristián Zavala en Colo Colo

El campeón de la Copa Libertadores 1991 aseguró que “en esta pasada, ya se vio que Cristián Zavala no es para este club. A pesar de su lesión, en Colo Colo ya no se ve que pueda rendir lo que rindió en Coquimbo”.

Cristián Zavala estará fuera de las canchas por un par de meses en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

“Llegó en el segundo semestre allí y es como que siempre él estaba ahí, volaba, jugaba y hacía todas las cosas que lamentablemente no hizo en Colo Colo”, agregó.

Para cerrar, el emblema de los albos avisó que “esta es una camiseta que pesa mucho, y que lamentablemente para algunos jugadores le hace bien y otros le hace muy mal”.

Los números de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

El delantero de 26 años jugó un total de 13 compromisos con los piratas en la segunda mitad del 2025, donde anotó dos goles y dio cuatro asistencias en 1060 minutos de acción. Estos números son mucho mejores que los que dejó en el primer semestre con los albos, donde sumó apenas 397 minutos en 11 partidos, sin goles y con solo una asistencia.