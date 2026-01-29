Solo un par de días separan a Colo Colo de tener su esperado debut en esta Liga de Primera 2026. El Cacique enfrentará este sábado a Deportes Limache en Playa Ancha, donde espera pode iniciar su camino de redención tras un último año desastroso a nivel de resultados.

Para este encuentro Fernando Ortiz deberá saber sortear varias bajas, ya que no podrá contar con Javier Correa y Javier Méndez, dos jugadores que apuntan a ser titulares en su esquema. Ambos jugadores están marginados por un par de sanciones que arrastran de la temporada pasada.

Además, en delantera tampoco podrá contar con Marcos Bolados, quien será baja por varios meses tras cortarse el ligamento cruzado de su rodilla en uno de los entrenamientos de pretemporada.

A estos nombres hay sumar a los que ya no están en el club como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Esteban Pavez y Cristián Zavala, quienes en este mercado de fichajes dejaron el Cacique para seguir con sus carreras en otros elencos.

La formación de Ortiz para el debut en el torneo

Con todo esto dicho el DT albo ya ha trabajo en dar con la oncena titular. Arriba por ejemplo se perfila como titular Maximiliano Romero, quien irá por el centro del ataque para reemplazar al suspendido Javier Correa.

Además, en defensa se vendrá el debut oficial de otros dos refuerzos como los son Matías Fernández Cordero como lateral derecho y Joaquín Sosa como central por la izquierda.

De esta manera la más probable formación de Colo Colo para enfrentar a Limache será con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en mitad de cancha; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache?

Albos y tomateros se verán las caras este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este duelo será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

