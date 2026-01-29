La historia de Esteban Pavez en Colo Colo llegó a su punto final en este mercado de fichajes. El volante fue liberado de su contrato para partir a Alianza Lima, club donde se reencontrará con Pablo Guede como entrenador.

Lamentablemente el ahora ex capitán del Cacique se marcha por la puerta de atrás del club, tras un 2025 en el que perdió mucho protagonismo y en donde vivió un divorcio importante con la hinchada.

Uno que analizó esto fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que si bien Pavez cometió errores en su rol como capitán, siempre lo dio todo cada vez que defendió al Cacique.

Barticciotto y el adiós de Pavez en Colo Colo

El ídolo del Popular partió diciendo que “Esteban Pavez tiene razón en que la salida fue un poco fría. Yo sigo insistiendo en que la gente ha sido un poco injusta con él. No todos, pero hay hinchas que quizás fueron injustos por como lo trataron”.

Esteban Pavez se va de Colo Colo en este mercado luego de muchos cuestionamientos y una baja de nivel notable. | Foto: Photosport.

“¿Él se equivocó? Sin duda, se equivocó y eso hay que reconocerlo también. En algunas declaraciones o decisiones. Esto no fue solo, sino con el plantel, como no ir a la presentación de la camiseta. Todas esas cosas se fueron acumulando”, agregó.

Para cerrar, el campeón de la Libertadores 1991 aseguró que “todo esto terminó con la declaración de que el mejor equipo era Universidad Católica, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Yo creo que él se dio cuenta que se equivocó, pero es un jugador que cuando jugó, lo dio todo, hablo de injusticia por eso también”.

Los números con que Esteban Pavez deja el Cacique

El volante, en sus tres etapas en Colo Colo, jugó un total de 368 partidos en los que anotó 16 goles y dio 20 asistencias. Con los albos ganó cinco títulos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopa.