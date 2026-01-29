La historia de Esteban Pavez en Colo Colo llegó a su abrupto final luego que el ahora ex capitán de los albos partiera a Alianza Lima de Perú. Tras un 2025 muy cuestionando y en donde perdió su lugar en el equipo, el volante se marcha por la puerta chica del club en este mercado.

“A contar de hoy día, hemos liberado de la institución a Esteban Pavez para que se pueda reunir con su nueva institución. Se le abrió esta posibilidad y nosotros encontramos que era una buena alternativa para que él también pudiera tomar un aire nuevo”, declaró Aníbal Mosa al respecto.

Pero ojo con esta parte de su declaración: “Hemos liberado de la institución”. Fueron justamente estas palabras las que llamaron la atención del hinchas, quienes comenzaron a preguntarse cuánto está ganando Colo Colo cono este movimiento.

Lo que ganó Colo Colo con la partida de Esteban Pavez

Pues la respuesta es uno sola: nada. En el Cacique resolvieron que el volante se marchará libre del club tras rescindir lo que le restaba de contrato, es decir, todo este 2026 que recién está comenzando.

Esteban Pavez se marcha de Colo Colo tras muchos cuestionamientos y una baja de nivel notable. | Foto: Photosport.

Pavez firmó un contrato por un año con Alianza Lima con la opción de renovación automática por uno más si es que cumple con ciertos objetivos deportivos.

La idea de Colo Colo en esta pasada era que el canterano cambiara de aires tras un 2025 muy complejo. En este 2026 iba ser tomado poco en cuenta por Fernando Ortiz y por lo mismo el darle esta posibilidad era más bien considerado como un gesto a todo lo que dio al club.

Cabe recordar que en Alianza Lima el chileno se reencontrará con Pablo Guede, DT con quien compartió en el Cacique y en el Tijuana de México, siendo esta la tercera vez que coinciden en un club.