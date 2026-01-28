“Muy beneficiosa”: Ex compañeros de Esteban Pavez aprueban salida de Colo Colo a Alianza Lima

El mercado de fichajes se mueve en Colo Colo y ahora toda apunta a que saldrá uno de los jugadores que más polémicas desató en 2025. Esto tiene relación con Esteban Pavez que desde la llegada de Fernando Ortiz no volvió a ser titular como lo fue con Jorge Almirón y Gustavo Quinteros.

El “Huesi” fue perdiendo lugar y hasta quedó fuera de convocatorias en más de una ocasión. Lo que se sumó a sus desafortunadas declaraciones fuera de la cancha, que le terminaron pasando la cuenta por los hinchas que primero exigieron que deje de ser capitán y luego su salida del club.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo”, fueron las palabras que desataron el quiebre definitivo entre Pavez y los hinchas albos.

Aprueba salida de Esteban Pavez

El tema es que el cierre de enero puede tener varias novedades, especialmente con el futuro del jugador. Desde Perú se indica que Alianza Lima de Pablo Guede ofreció una importante oferta por Esteban Pavez y la opción de contrato por dos años. Lo que sería aprobado este miércoles en reunión de ByN.

Pavez dejará la cinta de capitán en Colo Colo para jugar en Perú

Oferta que hasta ex compañeros de Pavez apoyaron. “Él tenía la intención de pelearla este año, pero aprovecha está opción para ir a un grande de Perú. Lo que es muy beneficioso para él”, comentó a ESPN el ex jugador Jean Beausejour que fue compartió con el volante en Colo Colo.

Incluso quien fue su rival como Mauricio Pinilla en la U también pidió que se aprueba su salida por el bien del jugador. “Se va a un club gran del continente. Además es una muy buena opción para descomprimir lo que está viviendo”, sentenció Pinigol.