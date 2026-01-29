Esteban Pavez ya está en Perú después de su triste despedida de Colo Colo. El volante atendió el llamado de Pablo Guede y será jugador de Alianza Lima por las próximas dos temporadas.
“Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele“, fueron las últimas palabras del mediocampista antes de tomar un avión a la capital peruana, a donde arribó en la madrugada de este jueves 29 de enero.
Apenas aterrizó, un importante número de periodistas peruanos lo rodearon. “Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico, y estoy muy motivado de llegar acá“, declaró en primera instancia Pavez.
“Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho”, destacó el volante, quien recordó previas visitas a Perú en su llegada. “Jugué primero en el Estadio Nacional y después en Matute, me gustó mucho más porque es muy parecido al ambiente en Santiago”, relató.
Esteban Pavez ya está en Perú para firmar por Alianza Lima
Esteban Pavez recalcó que “me motiva mucho porque hay un gran equipo y por eso estoy acá” y sumó que “acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida y voy a dar todo por el equipo”.
Este jueves, el volante se someterá a los exámenes médicos respectivos para ser presentado oficialmente en Alianza Lima. Su debut podría ser este viernes 30 ante Sport Huancayo en la liga peruana. De lo contrario, tendría que esperar al miércoles 4 de febrero, cuando Alianza enfrente a 2 de Mayo en la fase previa de Copa Libertadores.