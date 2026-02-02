Es tendencia:
Lamine Yamal muestra una nueva faceta fuera de la cancha: rostro de la moda

American Eagle anunció un acuerdo histórico con Lamine Yamal, quien se convierte en Embajador Global de la marca en su primera alianza de largo plazo con una figura del deporte.

Por Felipe Escobillana

Lamine Yamal en una nueva faceta: de modelo
Reconocido como una de las mayores promesas del fútbol internacional, Lamine Yamal representa una nueva generación de talento con influencia dentro y fuera de la cancha.

A sus 18 años ha sido campeón de Europa con España y con Barcelona también acumula torneos, al conquistar dos veces La Liga, una vez la Copa del Rey y dos veces la Supercopa.

Por eso su alcance global, autenticidad y estilo personal lo posicionan como un socio estratégico para la marca de ropa American Eagle, en su vínculo con la cultura deportiva y el lifestyle.

“No podría estar más emocionado de comenzar este camino con American Eagle”, señaló Lamine Yamal por este nuevo camino que está desarrollando.

Agregó el jugador que “guera de la cancha me gusta experimentar con la moda, y como marca líder en lifestyle y denim, AE tiene los productos para expresar mi energía y mi estilo”.

Yamal acerca la marca a los clientes

Por su parte, Jennifer Foyle, Presidenta y Chief Creative Officer de AE & Aerie, destacó que “el deporte es una parte fundamental de la identidad de nuestra comunidad”.

Señaló además que “el fútbol conecta con una audiencia global incomparable, y esta alianza multianual con Lamine Yamal sitúa a American Eagle en el corazón del fandom, reforzando nuestro compromiso con el deporte y con nuestros clientes”.

La colaboración marca un nuevo paso en la estrategia global de American Eagle por conectar con referentes culturales que representan autenticidad, confianza y autoexpresión.

