Universidad de Chile volvió al triunfo en un momento clave al vencer por 1-0 a Coquimbo Unido en su visita al Francisco Sánchez Rumoroso. Pese al verdadero hospital que hay en el plantel, los azules lo sacaron adelante sumando una victoria más que necesaria.

Y es que efectivamente el prematuro adiós de Francisco Meneghini descomprimió un poco las cosas en el romántico viajero, algo que pudo ser aprovechado por Jhon Valladres en su rol como DT interino.

Esto fue alabado por un ex azul como Manuel “Caté” Ibarra, quien en charla con RedGol valoró los retoques al equipo que metió Valladares y no dudó el tildar de testarudo a Paqui por no haber usado nunca a uno de los refuerzos.

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Ibarra critica el manejo de Paqui en Universidad de Chile

El ex lateral aseguró que “faltaba descomprimir y llegó Valladares con el Colocho dándole aire al equipo, refresco, partir de cero fue muy bueno. Se le ganó al actual campeón en su casa”.

“Fue un partido muy Muy intenso. Coquimbo entró con todo para ver una U mermada. Presionó, puso intensidad absoluta. Después la U empezó a equiparar e hizo un buen partido”, agregó.

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Sobre el ingreso del paraguayo Lucas Romero al equipo, Caté aseguró que “ahí te das cuenta lo testarudo que era Paqui. Teniendo jugadores que venían como refuerzo no ocuparlos”.

Lucas Romero fue uno de los puntos altos en el triunfo de la U sobre Coquimbo. | Foto: Universidad de Chile.

“Aparece un técnico con otra visión y estando en ese mismo grupo, el Colocho que también estaba en el cuerpo técnico de Paqui, ven esto y aprovechan. El equipo estaba mermado, pero el que entró lo hizo para jugarse la vida”, concluyó.

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¿Cuándo vuelve jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2026?

Los azules volverán a la acción en el torneo por la fecha 8 ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional en el fin de semana del 4 y 5 de abril.

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En síntesis