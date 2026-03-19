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Jugó en la U, ahora es boxeador y le tira un combo a Fernando Gago: “Un DT de equipo grande tiene…”

La llegada del entrenador argentino sigue generando comentarios, debido a su pasado como estratega y jugador.

Por Carlos Silva Rojas

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Fernando Gago se alista para dirigir a la U.
© Getty ImagesFernando Gago se alista para dirigir a la U.

Universidad de Chile cambia de aires por completo en la temporada 2026, porque luego de la salida de Francisco Meneghini tiene nuevo entrenador, ya que acordaron términos con Fernando Gago.

El argentino fue el escogido por Azul Azul para tomar las riendas del equipo laico e intentar buscar el gran objetivo de la campaña: ganar la Liga de Primera, torneo que no obtienen desde 2017.

La llegada de Gago ha generado muchos comentarios, a favor y en contra de su elección, pero lo que más le complica a los ex jugadores de la U que analizan al estratega es que no haya ganado títulos como DT.

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Caté Ibarra analiza la llegada de Fernando Gago a la U

En RedGol tomamos contacto con el ex lateral derecho de la U Manuel Caté Ibarra, el mismo que ahora hace sus primeras armas como boxeador, quien habló de Fernando Gago.

“Obviamente uno siempre cree que el técnico que llegue a un equipo como la U, un equipo grande, que la importancia sea que también él haya logrado cosas, objetivos para que obviamente tenga esa credibilidad”, dijo el ex jugador sobre la falta de título como técnico del DT.

Fernando Gago se prepara para dirigir a la U. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Fernando Gago se prepara para dirigir a la U. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Sin embargo, Ibarra matizó e hizo hincapié en la carrera como jugador de Gago, quien incluso vistió la camiseta de la selección Argentina y Real Madrid.

“Lo que a él le beneficia, este es mi parecer, es que el jugador siempre respeta rango de alguna manera. Y él creo que es un DT que puede imponer de alguna manera respeto, credibilidad a los jugadores, por su paso como jugador digo yo, porque como técnico todavía siento que está al debe”, cerró Manuel Ibarra.

En síntesis

  • Fernando Gago es el nuevo entrenador de Universidad de Chile tras la salida de Francisco Meneghini.
  • El gran objetivo de la temporada 2026 para el club es ganar la Liga de Primera.
  • Universidad de Chile no logra obtener el título de campeón nacional desde el año 2017.
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