Fernando Gago ya está en boca de todos los programas, segmentos y portales deportivos chilenos por su inminente arribo a la U y Claudio Borghi fue un comentarista que se la jugó con darle algunos tips a Pintita, otrora volante central de Boca Juniors y el Real Madrid.

Borghi sacó a relucir toda su experiencia, que cuenta en su currículum con un título mundial con Argentina en México ’86, como para dimensionar la calidad que tuvo como futbolista. Como director técnico, las cosas le fueron bien en Colo Colo, donde fue tetracampeón.

También en Argentinos Juniors, donde fue monarca del balompié trasandino. Aunque tuvo relativos buenos momentos en Independiente de Avellaneda y Boca Juniors, además de un frustrante paso por la selección chilena. En Picado TV, el Bichi Borghi volcó todo ese bagaje.

Claudio Borghi analizó el arribo de Gago a los azules. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“No son equipos físicos los de Gago, tienen exigencias profesionales. Pero lo que va a tener que entender Gago es que el ritmo de Argentina acá no existe”, fue el primer apunte del Bichi Borghi, quien debe tener presente la comparación entre un país y el otro: es asesor de fútbol de los Bichos Colorados y tuvo influencia directa en las llegadas de Brayan Cortés y Leandro Fernández.

Borghi añadió que “Si los jugadores de la U no están preparados para un técnico, no deberían estar en la U. Cuando dicen que el técnico es muy exigente, ¿Dónde está el técnico? En Colo Colo, la U o Católica. Los jugadores deben estar preparados”, describió.

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“Al Real Madrid o al Bayern no llega cualquier compadre. Si no estás preparado para ese rodaje, no te llevan. Me preocupa la cantidad de lesionados muscularmente que hay en la U. Debe haber un porqué”, manifestó el Bichi Borghi. Justamente una de las críticas al cuerpo técnico de Francisco Meneghini tenía que ver con las bajas.

Fernando Gago en acción por el Real Madrid durante 2008. (Jasper Juinen/Getty Images).

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Borghi le da varios tips a Fernando Gago para su inicio en la U de Chile

Borghi sabe que Fernando Gago no tendrá un fácil comienzo en la U de Chile, sobre todo por la cantidad de lesiones. Aunque también cree que el currículum del DT argentino servirá mucho para tener llegada al camarín. Al menos para entrar, siempre un punto de inflexión clave para un cuerpo técnico nuevo.

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“Es diferente, traes a un compadre que se para y te dice fui jugador de Boca y Real Madrid. Diferente a Paqui”, aseguró Borghi, consciente de que Meneghini no tuvo trayectoria de futbolista. Por eso, sabe que esa ventaja puede ser determinante para Gago.

Fernando Gago tiene varias decisiones tomadas para su arribo a la U de Chile. (Simon Barber/Getty Images).

Y se puso a él como ejemplo. “Si yo te saludo y después te digo que soy campeón del mundo, ya te cagué. Es diferente”, sentenció Borghi como una manera de explicar que en el fútbol, y en cualquier deporte, en el campo de juego se resuelve todo. Pero que los títulos hablan por sí solos y generan impacto a la hora de dirigirse a un grupo humano.

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