Universidad de Chile se prepara para tomar el desafío con el técnico Fernando Gago, donde hay una advertencia para los jugadores azules con las condiciones que pone el entrenador.

En ese sentido, el periodista Cristián Caamaño deja en claro que desde que asuma el nuevo jefe de la banca, hay situaciones que no se pueden repetir y que no va a tolerar.

“No puede llegar un jugador de un día para otro con 300 gramos más”, destacó en Deportes en Agricultura, para dejar en claro lo que se viene en los próximos días en la U.

Gago llega a la U con una insólita polémica de su paso por México.

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Gago no aguanta relajos en la U

Fernando Gago no perderá el tiempo en Universidad de Chile, con la idea de imponer de inmediato su estilo, con foco en el físico y en el rendimiento de cada jugador.

“Acá el tema no pasa por la capacidad del técnico, es por la respuesta de los jugadores, con responsabilidad compartida”, explicó Caamaño.

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“No sé, pero los técnicos que llegan del extranjero, los de acá saben como funcionan los camarines, pero los de de afuera dan por listo cosas que no están en el fútbol chileno. Como le pasó a Quinteros, creen que el jugador se cuidada, que no va a estar en una comida rápida en la tarde”, detalló.

“Lo que hay un detalle con esta clase de técnico, que no hemos, hasta ahora, lo que se habla es del personaje que se preocupa de la pesa, de la pinta y poco se habla de fútbol”, finalizó.