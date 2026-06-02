El delantero de 21 años celebró su alza de nivel, hizo un positivo balance del semestre Cruzado y abordó los 10 puntos de distancia que el Cacique le sacó a la Franja a una fecha de cerrar la primera rueda.

Juan Francisco Rossel recibió un golpe en el ojo durante el clásico que Colo Colo le ganó a Universidad Católica y eso lo obligó a pasar por el quirófano. Fue operado y se perdió el viaje rumbo a Buenos Aires, donde la Franja firmó un triunfazo ante Boca Juniors en La Bombonera.

Fue así que la UC se instaló en los octavos de final de la Copa Libertadores como ganador del Grupo D y despachó a los Xeneizes eliminados a la Copa Sudamericana. “Mi ojo está bien, me operé al día siguiente del choque. No entrené casi ningún día, no podía por orden médica”, dijo Rossel.

“Tuve que reposar toda la semana, literalmente llegué a jugar. Lo importante fue que ganamos, eso se rescata. Mi rendimiento positivo pasa por la continuidad y los minutos que me ha dado el profe“, manifestó el promisorio ariete para destacar las chances que le dio Daniel Garnero.

Arturo Vidal lucha contra Juan Francisco Rossel. (Andrés Piña/Photosport).

Y no se queda con eso. Todo lo contrario. “El fútbol es de todos los días, no de cinco partidos. Un partido bueno y al día siguiente, hay que volver a entrenar”, aseguró Rossel. De todas maneras, al menos en la Liga de Primera, la misión no es nada fácil.

Recortarle 10 puntos al líder Colo Colo no parece tan sencillo. “En la liga chilena y las copas que jugamos se nos escapó el puntero, pero también pasa por la cantidad de partidos que hemos tenido”, argumentó el atacante, quien jugó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 con Chile.

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“El profe ha tenido que rotar bastante, es complicado tener un nivel muy alto en todas las competencias. Pero creo que lo hicimos”, aseguró Rossel, quien en el duelo ante Huachipato fue el eje del ataque en desmedro del goleador del equipo, Fernando Zampedri.

Rossel en acción ante Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

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Rossel se motiva con la Católica pese a distancia con Colo Colo: “El techo es muy alto”

Juan Francisco Rossel sabe que la Católica tiene varios frentes, incluido uno internacional, donde Colo Colo no está involucrado. A priori, una desventaja. Y se ha confirmado con los 10 puntos de ventaja que el Cacique le sacó a la Franja antes de que culmine la primera rueda.

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Más allá de eso, las conclusiones son buenas en el Claro Arena. “En líneas generales es un balance muy positivo, sobre todo en la copa internacional. Clasificamos a octavos, ganamos todos los partidos de visita. Se nos tenía poca fe, hablaron mucho de nosotros”, acusó el ariete formado en la UC.

“Pero el fútbol y el deporte es así. Siempre se va a hablar. No nos centramos mucho en eso. El techo del equipo es muy alto con lo que hicimos en Argentina contra Boca. Comentamos el sorteo con Estudiantes: un partido difícil, como todos en la fase de grupos”, expuso Rossel.

Así festejó la Católica tras silenciar La Bombonera. (Facundo Morales/Fotobaires/Photosport).

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Tiene un punto: Universidad Católica se midió a Boca, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador en el Grupo D. “Es aún más difícil, son muere-muere. Ida y vuelta. El rival que nos tocara iba a ser difícil”, analizó el futbolista que el 17 de marzo cumplió 21 años.

En la Copa de la Liga, el desafío siguiente de los Cruzados, tampoco tienen la prioridad. “Es difícil el partido vs Cobresal. No dependemos de nosotros, pero nos jugaremos todas las cartas hasta que tengamos la chance. Pelearemos hasta el final, lo único que nos queda es salir a ganar. Es nuestra última opción”, manifestó Rossel.

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Rossel describe su alza en la Católica: “Siempre me mantuve positivo”

Luego de varios inconvenientes físicos, Juan Francisco Rossel parece haber recuperado terreno en Universidad Católica. Se mostró en un buen rendimiento durante el clásico ante Colo Colo. También ofreció un positivo nivel en la visita a Huachipato.

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“Lo tomo con tranquilidad, lo más importante es que siempre me mantuve positivo y alegre. Juegue o no. Ahora que me ha tocado lo he disfrutado. Siento que me mostré un poco más, jugué un poco mejor. Subí mi nivel, muy contento por ese lado también”, apuntó Rossel.

Otra imagen de Pancho Rossel en el estadio CAP de Talcahuano. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y sobre su puesto ideal en la cancha, el delantero prefiere tener varias chances de competir. “No me complica la posición, mientras sea en la parte ofensiva. De extremo, de 9 , de enganche, me puedo adaptar de volante también”, recapituló Rossel.

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“Me formé de 9 desde chico, me acomoda un poco más. Pero en la posición que me toque intentaré hacerlo bien”, sentenció Rossel en esta declaración de principios y compromiso con la UC 2026.

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