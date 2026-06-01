El humorista le mandó directo recado a quienes le dedican insultos y critican su pasión cruzada. También habló de la victoria histórica ante Boca, en Argentina.

Miguelito es un declarado hincha de U Católica y siempre que puede acude al estadio a apoyar al equipo de sus amores. El humorista ya había dado que hablar en el pasado Clásico ante Colo Colo, donde le dio duro a los albos.

“Los partidos se ganan con goles, lamentablemente no nos salieron y ellos hicieron dos. Se rajó el Correa y ahora se va a creer el goleador del campeonato”, dijo a Mundo Cracks.

Pero ahora, el rostro de TV volvió a la carga y durante su participación en El Jardín de Olivia, de Mega, lució con orgullo su escudo cruzado. Es más, hasta un amago de “Pato Yáñez” hizo el hincha cruzado.

Miguelito responde a sus críticos

Tras los comentarios en su contra en redes sociales, Miguelito le habló a sus haters (críticos de Internet) con ironía. El humorista e hincha de U Católica no se inmuta por los insultos que recibe en el mundo virtual.

Foto: Cruzados.

“Esos haters frustrados son fans frustrados. De verdad me encantan los haters a mí, son fans frustrados, en el fondo te aman”, partió diciendo, para luego seguir con su ácido mensaje a los críticos.

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Para el humorista fanático de U Católica, en redes sociales “es tanto el amor que te tienen como que ‘ay te odio, te odio’. Pero así es el fútbol, a veces se gana y otras se pierde”.

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“En cuanto a lo internacional hay que apoyar a todos los chilenos, sobre todo contra los argentinos, se creen buenos y los ayudan siempre”, cerró Miguelito, dejando en clara su pasión cruzada.

El video de sus dichos: