Tierra Brava ha vivido intensos episodios en el último tiempo. Hace unos días vimos el ingreso de una legendaria chica reality, Angélica Sepúlveda, lo que sorprendió a diversos integrantes del programa como Arturo Longton. La recién incorporada y el participante se saludaron y se dieron un abrazo, y luego el llamado “Leyenda” afirmó que su ex compañera había llegado “piola”, reflejando una mejor recepción y ánimo que en su experiencia anterior juntos.

Por otro lado, la producción de Canal 13 sentenció un duro castigo a dos jugadores en competencia. Se trata de Fabio Angostini y Miguelito, quienes otra vez escaparon del encierro en la casona en Perú.

Revisa cuál es el castigo a continuación.

¡En la mira! Miguelito y Fabio Angostini reciben dura sanción

Hace apenas unos días, Canal 13 emitió las secuencias en las queFabio Agostini y Miguelito huyeron en “Tierra Brava”. Este incidente ocurrió durante un festival de música electrónica cerca de la mansión en Perú. Posterior a la celebración, Fabio expresó pesar por su decisión, admitiendo que fue Miguelito quien lo persuadió para escapar y anticipando consecuencias negativas, comentando: “Fue un error, nos enfrentaremos a problemas serios”.

“Este cabrón me dijo que no tenía huevos y me piqué. Dije que lo iba a seguir a ver hasta dónde llega, lo seguí y lo seguí, y al final me encontré en la fiesta (…) si me echan o no, me voy a acordar toda mi p*** vida de este momento”, explicó el modelo.

Luego de su infracción, cuando era el duelo de competencia, Karla Constant, se refirió al comportamiento de los participantes, señalando la sentencia que recibirían ambos.

“Es súper importante que compartamos que hoy tenemos sanciones (…) Es relevante que las reglas se respeten, tanto por la seguridad de cada uno de ustedes, como por la seguridad del grupo”, inició la presentadora.

“Dos participantes infringieron una regla que para nosotros es sumamente fundamental. Uno, no se pueden traspasar los límites de lo que significa Tierra Brava. Dos, por respeto al equipo y seguridad que debemos entregarles”, afirmó.

Tras sus palabras, la conductora reveló la consecuencia de sus acciones: “Muchachos, con la falta que cometieron, lamentablemente se han puesto en riesgo ustedes y el equipo. Miguelito y Fabio, esta semana ustedes quedan nominados y deberán enfrentar el proceso hacia el duelo de eliminación”, anunció.

“Ustedes cosecharon lo que sembraron y, muy importante, expusieron al equipo. Así que espero que sea la última vez”, les advirtió Karla.

Miguelito intenta golpear a Luis Mateucci

Después de encender la llama del triunfo en el escenario, Miguelito celebró con sus compañeros de equipo. Sin embargo, el galán argentino tardó en bajar del área, lo que generó irritación en el jugador. Este reaccionó lanzándose sobre él y propinándole golpes en las piernas. Luis Mateucci intervino de inmediato, sosteniéndolo en brazos y simulando lanzarlo al vacío, generando un impacto significativo en las redes sociales.