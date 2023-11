Una inesperada noticia sorprendió a los seguidores de Tierra Brava luego de que se reveló que Angélica Sepúlveda, cuyo ingreso fue anunciado hace algunas semanas y todavía no se ve en pantalla, abandonó la competencia de Canal 13, en donde a través de sus redes sociales entregó detalles de lo ocurrido.

Tras esto, Canal 13 emitió un comunicado en donde se refiere a la salida de la ganadora de “Granjeras” y finalista de “1810”, “Mundos Opuestos”, “Amazonas” y ex competidora de “Volverías con tu Ex”, respondiendo a su denuncia y entregando nuevos detalles de lo sucedido.

El comunicado de Canal 13 tras la salida de Angélica Sepúlveda

A través de un comunicado, el canal señaló que la salida de Sepúlveda se debe “al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”.

“Como Canal 13, reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos”, añade.

Agregado que todos los integrantes deben cumplir con las condiciones que son estrictas sobre el maltrato. “Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta“, señala la misiva.

El mensaje de Angélica de su salida de Tierra Brava

Hace algunos días, la participante escribió en su cuenta de Instagram que salió del encierro de Canal 13, haciendo graves denuncias. “Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mi repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación, de cualquier pensamiento, de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile”.

“Que el universo se encargue de hacer justicia, yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aun cuando me amenacen o agredan físicamente”.

En otra publicación reveló que se está asesorando con abogados, por lo que no hablará con los medios por el momento. “Hoy comienza el verdadero reality, y lo hago luchando mil batallas tristes por dentro con mil sonrisas por fuera. Chicos y chicas guapas, viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien”, comenzó señalando.

“Por recomendación de mi abogado no daré entrevistas en ningún lugar. Estuve tres semanas encerrada y de verdad, me la jugué al 1.000% por este proyecto, porque entré a ganarlo aguantando las provocaciones diarias de muchos, pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado porque la balanza está muy torcida”, agregó.

En su publicación anterior, la ganadora de Granjeras también se había referido a la situación respondiendo preguntas de sus seguidores al respecto.

“Entré justo para eso, para ganar la final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, sólo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor“.

Luego de los comentarios de sus seguidores sobre quién sería la persona a la que se refiere, la ganadora de Granjeras reveló que no se trataba de Junior Playboy. “Les prometo que de los que están adentro, Junior es uno de los que más me cuida. La edición le hace un flaco favor”.