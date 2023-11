Sorpresa generó en los televidentes el anuncio que Angélica Sepúlveda se sumaba a un nuevo reality de competencia a más de 10 años de su última incursión en el formato. La también conocida como “La Fierecilla de Yungay”, se sumó a Tierra Brava, generando alta expectación por el tipo de participante que es, que siempre se destacó en las competencias y también en la convivencia.

Sin embargo, el paso de la ganadora de “Granjeras” y finalista de “1810”, “Mundos Opuestos” y “Amazonas” por el nuevo programa de competencia de Canal 13 habría llegado abruptamente a su fin. A través de sus redes sociales, Angélica compartió un fuerte mensaje en donde deja entrever los motivos de su inesperada salida.

¿Por qué Angélica Sepúlveda dejó Tierra Brava?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la participante escribió hace algunos días: “Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mi repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación, de cualquier pensamiento, de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile”.

“Que el universo se encargue de hacer justicia, yo sólo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aún cuando me amenacen o agredan físicamente”.

Sin embargo, hace algunas horas se refirió nuevamente al tema, señalando que se está asesorando con abogados. “Hoy comienza el verdadero reality, y lo hago luchando mil batallas tristes por dentro con mil sonrisas por fuera. Chicos y chicas guapas, viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien”, comenzó señalando.

“Por recomendación de mi abogado no daré entrevistas en ningún lugar. Estuve tres semanas encerrada y de verdad, me la jugué al 1.000% por este proyecto, porque entré a ganarlo, aguantando las provocaciones diarias de muchos, pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado, porque la balanza está muy torcida”, agregó.

En su publicación anterior, la ganadora de Granjeras también se había referido a la situación respondiendo preguntas de sus seguidores al respecto. “Entré justo para eso, para ganar la final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, sólo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor

También descartó que se tratase de Junior Playboy, señalando que él tuvo una muy buena actitud con ella. “Les prometo que de los que están adentro, Junior es uno de los que más me cuida. La edición la hace un flaco favor”.

La llegada de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava

El pasado 18 de octubre se confirmó la llegada de la Angélica al nuevo reality de Canal 13, en donde señaló previo a su ingreso a la hacienda que “este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien”.

“En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor”, expresó en aquella oportunidad.