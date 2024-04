Fabio Agostini tras ganar Tierra Brava: "Me he quitado un gran peso de encima"

Tierra Brava llegó a su fin este domingo con una esperada final entre los capitanes Fabio Agostini y Luis Mateucci, quienes dieron el todo por el todo para llevarse los 25 millones, premio que quedó en manos del español tras una exhaustiva prueba que constó de distintas etapas.

El español tomó ventaja durante gran parte de la prueba y, a pesar de que Luis lo siguió de cerca, no pudo encontrar el ritmo de la prueba y tuvo que pausar debido a molestias musculares, sellando así el triunfo de su rival. Tras el término del espacio, comenzó inmediatamente la transmisión de ¿Ganar o Servir?, en donde Mateucci es uno de los participantes.

A horas desde la gran final, en donde acorde a Kantar Ibope Media, el programa marcó 15.1 puntos de rating, logrando el segundo lugar de los más visto en el día. Fabio entregó las primeras impresionas tras llevarse el triunfo del reality luego de meses de competencia.

El triunfo de Fabio

Tras alzarse como vencedor, el español señaló: “Me he quitado un gran peso de encima, estoy contento. Vengo con esta mier** mucho rato en la cabeza, pensando, pensado. Era un compromiso muy importante”.

Agregando que una de sus principales motivaciones fue ver a su familia entre el público. “Hoy era imposible ver las caras largas de mi madre y mi hermano y verme perder. Eso me motivo a que no podía pasar, que hayan venido desde tan lejos y que me vean perder, no lo podía permitir”, expresó.

“Estoy muy orgulloso de mí, mientras más me mate en los entrenamientos, menos iba a sangrar en el campo de batalla”, agregando que su objetivo siempre fue sacar mucha ventaja, como me dijo mi entrenador, “cuando él camine, tú corres y cuando él corra, tú vuelas”, añadió.

Agostini se llevó el premio de 25 millones de pesos, acerca de que hará con el dinero, señaló: “Invertirlo en algo que me dé más dinero. Estamos invierto en propiedades mi hermano y yo, en cosas productivas. Ahora se vienen cosas muy buenas para mí”.

Sobre su balance de la final, el español señaló: “Otra cosa que me motivaba mucho era que este momento quede grabado de por vida. Hoy aquí dije ‘que valga la pena Fabio, gana y quédate con este recuerdo bonito para toda la vida'”, expresó.

