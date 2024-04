Fabio adelanta el duelo final de Tierra Brava contra Mateucci: "No voy a permitir que me gane"

Fabio Agostini y Luis Mateucci son los grandes finalistas de Tierra Brava y se enfrentarán en el último duelo por los 25 millones de pesos, tras vencer en la semifinal a Shirley Arica y Nicolás Solabarrieta.

La final del reality se realizará el próximo domingo 21 de abril a las 21:00 horas y tendrá la competencia más esperada por los televidentes. Previo al gran enfrentamiento, Fabio Agostini adelantó cómo se prepara para la gran final y cómo ve a su contrincante.

El duelo final de Tierra Brava

Durante la recta final del espacio, se reveló que los participantes más votados por el público tuvieron la opción de escoger a sus contrincantes. En ese contexto, los participantes más populares fueron Pamela Díaz, Luis Mateucci, Nicolás Solabarrieta y Fabio Agostini.

Acerca de esto, el español señaló: “Me gustó, porque me di cuenta de que estoy siendo protagonista, que es lo que buscaba desde el primer capítulo y generar polémica, para bien o para mal, pero que se hable de mi. Así que eso me gusta. Y claro, que me haya salvado, que me den la opción de seguir adelante y tener beneficios”.

Sobre como se ha preparado para la gran final de este domingo, Agostini señaló que se ha estado preparando con el entrenador de Pangal Andrade. “Está al coño del mundo, en el Cajón del Maipo. Voy por las mañanas que me está llevando la Pame (Díaz) que es un encanto, cualquier amiga no hace eso, me lleva en las mañanitas hasta allá.”

“Y la verdad hemos estado entrenando mucho lo que más necesitaba que es trabajo anaeróbico, de cardio. Porque siempre he sido un chico pesado, con mucha musculatura y siempre he hecho entrenamientos para ganar masa muscular, no de cardio. En este reality, ahora en la final, lo que más necesito uno es cardio”, agregó.

El español agregó que el último duelo de Tierra Brava tendrá una fuerte competencia entre ambos capitanes. “Se viene una final apoteósica, con ambas personas que se van a romper el cul*, Yo por ejemplo me voy a matar, no voy a permitir que me gane. Llevó pensando en esto desde diciembre, desde que salí, ya tengo ganas de que sea (…) tengo ganas de levantar el trofeo, de gritarlo con mi familia”.

“No puedo permitir por nada del mundo perder ese día. Se viene una final con los dos capitanes y un duelo muy intenso. Mateucci es un competidor fuerte, obviamente, pero yo también lo soy“.

Asimismo agregó que no está preocupado por su contrincante ni del último duelo. “No puedo tener miedo de algo que me he estado preparando, no le tengo miedo a King Kong y le voy a tener miedo al payaso de Mateucci”.

El finalista también reveló interés a ingresar a un nuevo reality. “Si me pagan bien si. Estaría dispuesto a entrar nuevamente, no me la pienso. Esto ha sido un calentamiento para que sepan que Agostini está aquí”.

Fabio sobre la Fiera

Acerca de su amistad con Pamela Díaz, Agostini confirmó que se fortaleció la relación tras su salida del encierro: “La Pame es un encanto, para mí es la mejor amiga que tengo aquí en Chile. Todo lo que tuve yo con Pamela, aparte de una amistad, fue lo que pasó y pudieron ver en el reality, lo juro y quedo ahí”.

“Ella me presenta a sus amigas, imagínate la confianza que tenemos. Entre ella y yo no hay nada. Una gran amiga en todos los aspectos”.