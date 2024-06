La ex Master Chef comentó un poco acerca de su relación con el cantante urbano.

Dani Castro se refiere a su término con Uriel tras Tierra Brava: "No fue una relación"

En el más reciente capítulo de La Divina Comida estuvieron presentes: Nicanor Bravo, Angélica Castro, Sebastián Longhi y Daniela Castro.

La ex Master Chef fue una de las anfitrionas de la noche y durante su velada se le consultó de diversos temas, siendo uno de ellos sus relaciones. Fue aquí en dónde conversó sobre su relación con Uriel Romero, conocido también como El Futuro Fuera de Órbita, con quien estuvo en su paso por Tierra Brava.

No fue una relación

La conversación sobre Uriel se dio inicialmente debido a que Angélica Castro le preguntó por sus relaciones y su ex, de su última relación estable, a quien recordó en el programa.

Sobre esto, Dani mencionó que actualmente se encuentra sola y que era la primera vez que estaba sola tanto tiempo.

“Sola. Me encanta estar sola. Nunca había estado tanto tiempo sola. Un año“, mencionó Dani sobre su soltería.

“Yo en el reality no te vi tan sola“, le mencionó entre risas Angélica.

“No porque eso fue un pinche, un pinche del reality. No. Yo siempre le dije que nos estábamos conociendo, que él no entendiera eso y pensará que yo era su polola, es otra cosa“, agregó más seria.

Tras hablar de su ex relación, la que recuerda con más cariño, recordó cómo fue estar en el reality y nuevamente lo que pasó con Uriel.

“Él como que se la empezó a jugar por mí, entonces mostró cosas que no había mostrado antes, entonces ahí como que te empieza a despertar como ‘ay no igual está siendo atento’. Pero todo esto pasa en cinco días. Después salió y dijo no yo nunca estuve con ella“, mencionó.

“Está grabado sus escenas de celo. Pero decir no estuve con ella cuando todo Chile te vio. Bueno, no importa, esos son rollos de él y cada uno verá“, finalizó.

Puedes revisar el momento de Dani Castro hablando de Uriel a continuación: