La selección chilena se prepara para la primera nómina de las dos últimas fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde la Roja ya está eliminada en la tabla de posiciones.

Tras la salida del técnico Ricardo Gareca, la ANFP dispuso de Nicolás Córdova como entrenador interino para los duelos ante Brasil y Uruguay, donde se le pondrá la lápida a este proceso.

En ese sentido, quien es el técnico que debe prepara a la Rojita para el Mundial Sub 20, ya está conformando un listado de jugadores para esos encuentros, de manera de tener un grupo que se puede proyectar.

Esta jornada se ha filtrado que uno de los primeros nominados por Córdova es un jugador que está brillando en la actual campaña de Universidad de Chile: Lucas Assadi.

Lucas Assadi ya es uno de los primeros fijos en la selección chilena. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Assadi en la Roja en Eliminatorias

Así lo detalló el periodista Marcelo Muñoz, en el programa “Pelota Parada” donde se dieron un tiempo para hablar del nivel que muestra Lucas Assadi en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, entregó una información que estaba oculta, pero que habla de los avances que tiene Nicolás Córdova con la lista de la selección chilena, donde tiene a Assadi.

“La información que manejo es que Lucas Assadi va a estar en la fecha doble, está muy bien considerado por Nicolás Córdova”, explicó en una primera parte.

“No sé si será titular, pero que va a jugar y lo tienen en consideración”, destacó el periodista, dejando en claro que Assadi será un protagonista del futuro de la Roja.

Publicidad