Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La nueva fórmula que tiene U de Chile por el refuerzo de Juan Martín Lucero: rechazado el préstamo

Luego de una negativa por un préstamo desde Brasil, ahora la U espera que el jugador negocie con su propio club para que llegue libre.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero quiere salir de Fortaleza.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero quiere salir de Fortaleza.

Universidad de Chile sigue luchando por tener un bombástico refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde el nombre de Juan Martín Lucero es su gran apuesta.

El delantero tiene contrato activo en Fortaleza de Brasil, pero como el cuadro perdió la categoría tiene abierta las puertas para salida de los sueldos más altos del club.

Uno de ellos es el argentino, por lo que han escuchado propuestas, incluida la de la U, donde no hubo un acuerdo en un préstamo por el alto valor del sueldo, de casi 90 millones.

Por lo mismo, la U quiere jugársela de otra forma para quedarse con los goles del ex Colo Colo, con una puesta arriesgada pero que puede ser beneficiosa para cuidar la billetera azul.

Juan Martín Lucero es la gran carta de Universidad de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Juan Martín Lucero es la gran carta de Universidad de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

César Vaccia dice una verdad irrefutable sobre la llegada de Lucero a la U: “La gente de Colo Colo…”

ver también

César Vaccia dice una verdad irrefutable sobre la llegada de Lucero a la U: “La gente de Colo Colo…”

¿Qué le ofrece la U a Juan Martín Lucero?

Así lo dio a entender la radio Cooperativa, donde aseguran que el préstamo por Lucero fue rechazado por Fortaleza, por lo que Universidad de Chile se dará más tiempo con otra fórmula.

Publicidad

“Cambia el dibujo, se habla de repartición de sueldo entre fortaleza y la U, pero el camino que Lucero está trabajando es recisión de contrato”, explicaron.

“Fortaleza se quiere deshacer del jugador, es caro y son casi 100 millones de pesos de sueldo, que no los puede pagar Fortaleza. La U confía en la recisión, en algunos pagos”, detallan.

En ese sentido, asegura que la U espera que se libera para decirle” ven acá, vas a estar seguro, con un poco menos de sueldo, aunque será el más alto en la U. Se hará un esfuerzo. El problema surge con Fortaleza no hay acuerdo por el préstamo”.

Publicidad
Lee también
Los dejó "pagando": Gabriel Arias le dice "no" a la U
U de Chile

Los dejó "pagando": Gabriel Arias le dice "no" a la U

Puerto Montt sorprende con experimentados refuerzos para el 2026
Mercado de fichajes 2026

Puerto Montt sorprende con experimentados refuerzos para el 2026

Ex seleccionado paraguayo ningunea posible fichaje albo
Colo Colo

Ex seleccionado paraguayo ningunea posible fichaje albo

Wanderers da el golpe en Primera B: ficha a recordado "salvador" albo
Mercado de fichajes 2026

Wanderers da el golpe en Primera B: ficha a recordado "salvador" albo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo