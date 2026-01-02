Universidad de Chile sigue luchando por tener un bombástico refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde el nombre de Juan Martín Lucero es su gran apuesta.

El delantero tiene contrato activo en Fortaleza de Brasil, pero como el cuadro perdió la categoría tiene abierta las puertas para salida de los sueldos más altos del club.

Uno de ellos es el argentino, por lo que han escuchado propuestas, incluida la de la U, donde no hubo un acuerdo en un préstamo por el alto valor del sueldo, de casi 90 millones.

Por lo mismo, la U quiere jugársela de otra forma para quedarse con los goles del ex Colo Colo, con una puesta arriesgada pero que puede ser beneficiosa para cuidar la billetera azul.

Juan Martín Lucero es la gran carta de Universidad de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué le ofrece la U a Juan Martín Lucero?

Así lo dio a entender la radio Cooperativa, donde aseguran que el préstamo por Lucero fue rechazado por Fortaleza, por lo que Universidad de Chile se dará más tiempo con otra fórmula.

“Cambia el dibujo, se habla de repartición de sueldo entre fortaleza y la U, pero el camino que Lucero está trabajando es recisión de contrato”, explicaron.

“Fortaleza se quiere deshacer del jugador, es caro y son casi 100 millones de pesos de sueldo, que no los puede pagar Fortaleza. La U confía en la recisión, en algunos pagos”, detallan.

En ese sentido, asegura que la U espera que se libera para decirle” ven acá, vas a estar seguro, con un poco menos de sueldo, aunque será el más alto en la U. Se hará un esfuerzo. El problema surge con Fortaleza no hay acuerdo por el préstamo”.

