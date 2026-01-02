Unión Española cerró una temporada para el olvido, donde perdieron la categoría y deberán disputar el 2026 en Primera B por segunda vez en historia. Ante esto, los Rojos buscan reforzarse con todo para regresar a la máxima división del fútbol chileno, donde tendrían todo listo para fichar a jugador de Deportes Iquique.

El cuadro hispano tuvo uno de los años más complejos de su historia, perdiendo la categoría. Pero los Rojos se secaron las lágrimas y comienzan a fortalecer su plantilla, siendo el primer anunció importante el regreso de Emiliano Vecchio.

El otro esperado regreso para Unión Española

Según reveló el periodista deportivo Rodrigo Arellano, el jugador Hans Salinas de 35 años se sumará a Unión Española esta temporada. “Llega tras 8 años en Iquique, en donde supo ascender. Experiencia necesaria en la zaga”.

Hans Salinas se despedirá de los Dragones Celestes. Alex Diaz/Photosport

La carrera de Hans Salinas

El jugador de 35 años comenzó su carrera en Cobresal el año 2008, para luego pasar por Universidad de Concepción y Deportes La Serena.

En 2017 llegó a Deportes Iquique y junto a los Dragones Celestes ha disputado 8 temporadas, convirtiéndose en una de las máximas figuras y el capitán del equipo.

Los dragones celestes buscan su regreso

Deportes Iquique fue otro de los afectados esta temporada, donde los Celestes tuvieron una campaña para el olvido y, donde al igual que Unión, descendieron a Primera B.

Tras esto, los Dragones comenzaron el 2026 con todas las energías puestas en su retorno a la división de honor del fútbol chileno, donde incluso en Iquique, durante el show de drones para despedir el 2025, apareció en el cielo el escudo del equipo con el mensaje “volveremos”, para dejar en claro a los hinchas que prometen regresar al Campeonato Nacional.