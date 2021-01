Hans Salinas y la especulación que rodea el partido ante la U: “Difícil que salgan a perder, existe la vergüenza deportiva”

Un fin de semana cargado de emociones se vivirá en el Campeonato Nacional, porque Universidad de Chile y Deportes Iquique animarán un partidazo que puede marcar la lucha por escapar del descenso a la Primera B.

En ese sentido, Hans Salinas, mediocampista de los Dragones Celestes, conversó con Deportes en Agricultura sobre el rival y, en especial, sobre la especulación que existe que la U se dejará perder para evitar perder la categoría.

“Lo vengo escuchando hace bastante semanas, pero es muy difícil que un equipo salga a perder. La vergüenza deportiva pesa. Creo que ambos equipos van a salir a ganar el partido, porque todos nos estamos jugando varias cosas”, mencionó el futbolista.

“Va a ser un partido difícil, estamos enfrentando a un gran rival, que también está peleando en la parte baja de la tabla ponderada. Pero nosotros estamos convencidos que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, si seguimos creando ocaciones de gol, vamos a salir de esta situación”, expresó sobre el duelo ante los Azules.

Y sobre la constante presión de luchar por evitar la Primera B, señaló que “es un agotamiento mental, porque debemos pensar en lo que hacemos nosotros y lo que hacen los demás, es difícil esta situación. En esta última etapa del campeonato debemos ser valientes, ser hombres, pero depende de nosotros poder sacar esto adelante. Los valientes cuentan las historias, debemos poner el pecho a las balas y salir a ganar los partidos”.

El volante está confiado que podrán sumar un buen resultado ante la U. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, al ser consultado sobre los errores arbitrales que han influido en los últimos resultados de Deportes Iquique, señaló que “es complicado ese tema, porque no sabes si hablar o no del tema. Es súper difícil que los árbitros se equivoquen con tanta tecnología, no deberían cometer tantos errores como antes. Tratamos de no meternos en ese tema, porque te desconcentras. Es difícil. Hay tanta tecnología, tantos árbitros y no es aceptable que se equivoquen de esa manera”.

Recordemos que el compromiso entre Universidad de Chile y Deportes Iquique se disputará en el Estadio Nacional, y que está programado para este domingo a las 19:15 horas