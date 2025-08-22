El delantero chileno Ben Brereton, que acaba de volver a la nómina de la Roja, atraviesa un momento complicado tras su regreso al Southampton en la Championship, ya que no ha logrado consolidarse en el equipo y los rumores de su salida cada vez toman fuerza, con tres clubes interesados en quedarse con su fichaje.

Luego de finalizar hace algunos meses su cesión en el Sheffield United, donde disputó 17 partidos y marcó 4 goles, el atacante volvió al club dueño de su pase, pero su retorno ha sido discreto y con muy pocos minutos en cancha.

Con el mercado de pases en Europa cerca de cerrar, tanto el Southampton como el propio jugador estarían evaluando alternativas para resolver esta incertidumbre.

Los clubes que buscarían el fichaje de Ben Brereton

Según se recoge The Yorshire Post, los que equipos que barajan el fichaje del seleccionado chileno son Sheffield United, en donde ya estuvo en dos oportunidades, Middlesbrough y West Bromwich Albion, todos de la Championship.

El jugador nacional no ha podido encontrar su lugar en su regreso a las canchas, en donde ha sumado pocos minutos y su última aparición fue en la Carabao Cup.

En declaraciones a Football League World, Lee Hendrie de Sky Sports, fue duro al referirse en las últimas temporadas del chileno. “Realmente no ha funcionado para él en absoluto. Quiero decir, parece que ha fluctuado de un equipo a otro, y no ha funcionado desde que llegó del Blackburn y esa temporada que tuvo”.

Ben regresa a la Roja

Tras estar ausente en gran parte del proceso de Ricardo Gareca, señalando la barrera idiomática como uno de los motivos, el jugador chileno regresó a estar en la nómina de la Roja.

El jugador entró en la nómina de Nicolás Córdova, de cara a los partidos que siguen por eliminatorias al Mundial 2026, a pesar de que matemáticamente, Chile no tiene opciones de clasificar.

