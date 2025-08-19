Se acerca el cierre de las fechas clasificatorias para el Mundial 2026 y, a pesar de que Chile ya está eliminado, se vienen duelos importantes que marcarán el futuro de la selección y el inicio de un nuevo proceso de cara a los próximos campeonatos.

Dos figuras de la Roja atraviesan realidades dispares. Por una parte, Ben Brereton, quien no fue considerado para sorpresa de muchos en el proceso de Ricardo Gareca, pero que podría hacer su esperado regreso a la roja durante las últimas fechas clasificatorias bajo la dirección de Nicolás Córdova, pasa un complejo momento en el Southampton.

Sumando pocos minutos y buscando su lugar en el equipo, desde Inglaterra creen que jugador podría partir en este mercado. Con un sueldo abultado, según datos de Spotrac, el delantero, cobra un sueldo anual de 1.820.000 (equivalente a $2.314 millones de pesos chilenos al año y 192 millones al mes).

El sueldo de Gabriel Suazo en el Sevilla

Por otra parte, Gabriel Suazo, quien fue parte del proceso de Ricardo Gareca, se convirtió en el nuevo refuerzo del Sevilla de LaLiga, generando expectación por su inminente debut en la exigente competencia.

Según reveló La Tercera, el chileno fichó con el equipo hasta junio del 2028, cobrando un salario bruto de 1,5 millones de dólares, equivalente a 1,400 millones chilenos aproximadamente, lo que se traduce en un monto mensual cercano a los 120 millones en pesos chilenos.

El jugador aún no ha podido debutar en el equipo español, ya que según lo informado por Marca, el conjunto andaluz se encuentra entre los clubes que no han podido inscribir a sus refuerzos, debido a las restricciones salariales y a trámites administrativos pendientes.

Tras las buenas impresiones que dejó el ex Colo Colo en la pretemporada, muchos quieren verlo en la Liga y al parecer podría lograrse pronto, si es que se consolida la venta de Loic Badé quien podría llegar al Bayer Leverkusen.

