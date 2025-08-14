Se formó en River Plate, peleó con Alexis Sánchez y ahora será entrenador de Gabriel Suazo

Sorpresa mundial generó el anuncio de Erik Lamela. El jugador formado en River Plate indicó que a sus 33 años decide colgar los zapatos y retirarse del fútbol profesional. Pero ahora será entrenador de un seleccionado nacional que debuta en España.

El volante zurdo alcanzó a estar 16 años en el profesionalismo, y este jueves decidió finalizar su carrera. Lo que confirmó tras finalizar su vinculo con el AEK de Atenas.

Con tan solo 17 años debutó en el cuadro millonario, y su salto a Europa se dio tras el descenso ante Belgrano. Entre sus mejores temporadas se indica su paso por el Tottenham en la Premier League. Sin embargo, en 2016 protagonizó un insólito cruce con otro ex River como Alexis Sánchez que por ese entonces vestía la camiseta del Arsenal.

El “niño maravilla” se molestó con una entrada del trasandino y lo empujó. Sin embargo, Lamela exageró la jugada y se tiró al suelo en una actuación digna de Netflix y Disney. “Creando un asesino”, ironizó la cuenta “Men In Blazers” sobre la actitud del chileno y la simulación del argentino.

El nuevo entrenador de Gabriel Suazo

El tema es que la cesantía de Erik Lamela duró menos de un día. Esto porque este mismo jueves ya encontró nuevo trabajo. Así lo informó César Luis Merlo.

“Se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla. Tendrá un nuevo desafío en el club en el que ya jugó”, complementó el especialista en el mercado de fichajes. Por lo que ahora tendrá bajo su dirección a Gabriel Suazo, que justamente llegó al cuadro español en esta temporada.

Cabe consignar que Sevilla debuta este domingo 17 de agosto por LaLiga de visitante ante Athletic Bilbao. Lo que está programado para las 13:30 horas en el Estadio San Mamés.