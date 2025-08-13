Una polémica de aquellas se desató en LaLiga de España a horas de comenzar una nueva temporada. Lo que tiene como protagonista al Barcelona, que es el reciente campeón del torneo.

El blaugrana, que tuvo entre sus filas a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, decidió proponer a la UEFA que se dispute un partido de la competición local en Estados Unidos.

En específico se trata del encuentro entre Barcelona como visitante ante Villarreal. Lo que está programado para el 17 de diciembre y se jugaría en el Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins. Justamente antes de navidad para sumar un condimento extra.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apoyó la moción y comenzó las gestiones para conseguir el permiso de la UEFA. En tanto, se desliza que por dicho partido en Estados Unidos, Barcelona recibirá siete millones de dólares. Mientras que para el Villarreal el monto sería mayor al ser el “local”. A tal punto, que en el submarino amarillo ofrecieron viaje gratis a los abonados y además una entrada gratis en el resto de partidos.

¿Qué dice la Premier League?

El negocio asoma como redondo y deja felices a todos los involucrados. Sin embargo, el primer detractor fue el Real Madrid que puso en duda este tipo de maniobras ya que se pierde el valor de la localía y la pertenencia de LaLiga. Incluso la Serie A también estudia copiar dicha medida de marketing y llevar uno de sus encuentros a Australia.

Lo que implicará varios millones de dólares de ganancias. Sin embargo, la Premier League golpeó la mesa y se negó rotundamente a copiar este dicho de maniobras.

“No ha cambiado nuestra opinión sobre los partidos en el extranjero”, indicó de entrada el CEO, Richard Masters a Sky Sports. “Para hacer crecer a la Premier League, hemos apoyado brillantes asociaciones de transmisión, a través de la tecnología digital, invirtiendo en otras áreas, como el torneo Summer Series que acabamos de tener en los EE. UU., y ahora nuestra liga es genuinamente global”, sentenció.

