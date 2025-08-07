Real Madrid hizo un importante esfuerzo en este mercado de verano pagando 63 millones de euros, incluido variables, por el fichaje del argentino, Franco Mastantuono, la gran joya de la cantera del conjunto de River Plate de Argentina.

Importante cifra que, sin embargo, está muy lejos de replicarse en el contrato del excompañero de Paulo Díaz, ya que recientemente el medio español, Mundo Deportivo, dio a conocer que Mastantuono firmó con los “merengues” por una cantidad de 3,5 millones de euros anuales, es decir, cerca de 331 mil euros cada 30 días (370 millones de pesos chilenos aprox.).

Importante cifra en Chile, pero que a este nivel es ínfima considerando los presupuestos que manejan en el Viejo Continente, sin ir más lejos,analizaremos el caso de Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona que acaba de renovar su contrato con los culés hasta 2031.

El nuevo e importante sueldo de Lamine Yamal en el Barcelona

Yamal antes de su última renovación percibía un salario incluso menor que el del argentino actualmente, ya que ganaba alrededor de 1,67 millones de euros por temporada, cifra que mensualmente se traduce a 158 millones de pesos chilenos, un poco más que lo que recibe Arturo Vidal en Colo Colo, por ejemplo.

No obstante, la última renovación de Yamal -ahora hasta 2031- subió considerablemente el salario del jugador, porque se dio justo con el joven jugador de 18 años como la gran figura del conjunto culé, pasando de ganar los 1.67 millones de la divisa europea a más de 15 millones por temporada.

Este monto a pesos chilenos equivalen a un poco más de 17 mil millones de pesos por año, es decir, que cada mes Yamal recibirá un sueldo equivalente a los 1.421 millones de pesos chilenos ¡Una locura!

