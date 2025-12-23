El argentino Lionel Messi es el futbolista más galardonado en la historia del fútbol mundial. En sus 20 años de carrera, conquistó todos los títulos posibles tanto a nivel de clubes como de selección, aunque todavía le falta un premio por ganar.

Durante su carrera, “La Pulga” no tiene en sus vitrinas un premio que supieron conquistar tres futbolistas chilenos, como Elías Figueroa, que lo ganó en tres ocasiones, Marcelo Salas y Matías Fernández, con uno para cada uno.

Hablamos del premio al “Rey de América“, que entrega anualmente el diario uruguayo El País, y para el cual Messi fue nominado por primera vez, por lo que tiene altísimas opciones de ganar, más aún si miran a quienes competirán por el cetro.

ver también Visita de Lionel Messi a India acaba con caos y destrucción de estadio en Calcuta

Lionel Messi va por el título que le falta en su carrera

Según dio a conocer la publicación oriental, el trasandino competirá por el premio con su compatriota Adrián “Maravilla” Martínez, goleador en Racing Club de Avellaneda, más el crédito local, Giorgian De Arrascaeta, figura del Flamengo brasileño.

Parece extraño pero es la primera vez que Messi compite por ser el “Rey de América”, gracias a su llegada a mediados del 2023 a la Major League Soccer (MLS). El 2024, que lo ganó el brasileño Luiz Henrique, no le alcanzó para ser finalista.

Cabe señalar que en la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 31 de diciembre, también se condecorará al Mejor Entrenador de América, donde los candidatos son Filipe Luis (Flamengo), Gustavo Costas (Racing) y Gustavo Alfaro (Paraguay).

Publicidad

Publicidad

Los números de “La Pulga” en 2025

Entre la temporada regular y playoffs de la MLS, donde fue campeón con Inter Miami, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Concachampions, Lionel Messi convirtió 43 goles y realizó 26 asistencias en 49 encuentros.

Así le fue al Inter Miami en la última temporada

Publicidad