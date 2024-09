Peñarol dio el golpe y eliminó a Flamengo en la Copa Libertadores. Los hinchas del Mengao no lo pueden creer y apuntan a tres jugadores.

Peñarol dio el gran golpe y eliminó a Flamengo para clasificar a semifinales de la Copa Libertadores. El equipo uruguayo, que hace 13 años no alcanzaba esta instancia, venció al Mengao en la ida y consiguió un empate sin goles en la revancha para inscribirse entre los cuatro mejores de América.

Los hinchas rojinegros quedaron destrozados tras la vuelta que se jugó en el Campeón del Siglo y no podían creer la eliminación del Flamengo, que no supo cómo revertir el resultado. La molestia fue tanta que, en redes sociales, la parcialidad le pidió al club que investigue a tres jugadores.

Los dardos apuntaron a los uruguayos Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, todos quienes fueron titulares en Montevideo. En el caso del último, se apoyaron en fotografías de Arrascaeta con la camiseta de Peñarol, equipo donde siempre ha querido jugar.

Giorgian de Arrascaeta está en el ojo del huracán tras la eliminación del Flamengo | Getty Images

Giorgian de Arrascaeta se defiende en Flamengo

Las críticas se hicieron sentir tan fuerte que Giorgian de Arrascaeta tuvo que publicar un comunicado en sus redes sociales. “Desde niño siempre soñé con jugar y ganar la Libertadores. Este sueño que parecía imposible se hizo realidad, pero llegar allí requirió mucho trabajo y mucha lucha”, dijo.

“De hecho, siempre he tenido que luchar para conseguir todo lo que tengo. Desde pequeño esto es lo que me enseñaron mis padres, el amor propio, la humildad y la gratitud. Pero cuando las cosas no salen como queremos y tu carácter es cuestionado, la única manera que tenemos es mostrar nuestro valor. Yo siempre digo: o eres Flamengo o estás contra Flamengo. Y elegí ser Flamengo. Y será así hasta mi último día en el club”, aclaró.