En una sufrida noche en el Estadio Monumental, el River Plate de Paulo Díaz logró los pasajes a cuartos de final de la Copa Libertadores. Eliminaron a Libertad de Paraguay.

Por plantel y por historia, parecía que los Millonarios no iban a tener muchos problemas en casa, pero lo lindo del torneo de clubes más importante de América es que siempre puede suceder lo impensado. Además, los paraguas siempre dan batalla.

De la mano de Armani

River Plate comenzó de mejor manera y no fue sorpresa que a los 29 minutos Sebastián Driussi abriera el marcador. Claro que de ahí en más entraron en un pozo y Libertad poco a poco fue creciendo en el partido, hasta finalmente llegar al empate.

A los 43 minutos se hizo presente la “ley del ex” en Núñez, ya que Robert Rojas, ex defensa millonario, puso el 1-1 luego de una mala salida de Franco Armani. De ahí en más, los dirigidos por Marcelo Gallardo no se encontraron más.

En el descanso, Paulo Díaz se quedó en el camarín debido a una molestia física, algo que preocupa en Juan Pinto Durán. En los próximos días Nicolás Córdova debería dar la nómina para los duelos de Chile ante Brasil y Uruguay por las Eliminatorias en septiembre.

En la segunda parte, sin Díaz en la cancha, River Plate se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Giuliano Galoppo a los 52 minutos. Esto le puso el partido muy cuesta arriba a los Millonarios y Libertad no pudo aprovechar la superioridad numérica en el marcador. Con el 1-1 final, sumado al 0-0 en Asunción, se fueron a penales.

En los lanzamientos desde los 12 pasos, River se impuso por 3-1 y avanzó a cuartos de final. Franco Armani atajó el penal definitivo, con el cual los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán a Palmeiras en la ronda de los ocho mejores.