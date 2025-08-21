Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Argentina

Paulo Díaz preocupa: River Plate pasó de forma agónica a cuartos de final de la Libertadores

El defensa chileno tuvo una amarga noche en la clasificación de los Millonarios. Enfrentarán a Palmeiras.

Por César Vásquez

River Plate se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.
© Getty ImagesRiver Plate se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

En una sufrida noche en el Estadio Monumental, el River Plate de Paulo Díaz logró los pasajes a cuartos de final de la Copa Libertadores. Eliminaron a Libertad de Paraguay.

Por plantel y por historia, parecía que los Millonarios no iban a tener muchos problemas en casa, pero lo lindo del torneo de clubes más importante de América es que siempre puede suceder lo impensado. Además, los paraguas siempre dan batalla.

De la mano de Armani

River Plate comenzó de mejor manera y no fue sorpresa que a los 29 minutos Sebastián Driussi abriera el marcador. Claro que de ahí en más entraron en un pozo y Libertad poco a poco fue creciendo en el partido, hasta finalmente llegar al empate.

La infidelidad que rompió el camarín del River Plate de Marcelo Salas en su mejor momento

ver también

La infidelidad que rompió el camarín del River Plate de Marcelo Salas en su mejor momento

A los 43 minutos se hizo presente la “ley del ex” en Núñez, ya que Robert Rojas, ex defensa millonario, puso el 1-1 luego de una mala salida de Franco Armani. De ahí en más, los dirigidos por Marcelo Gallardo no se encontraron más.

En el descanso, Paulo Díaz se quedó en el camarín debido a una molestia física, algo que preocupa en Juan Pinto Durán. En los próximos días Nicolás Córdova debería dar la nómina para los duelos de Chile ante Brasil y Uruguay por las Eliminatorias en septiembre.

En la segunda parte, sin Díaz en la cancha, River Plate se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Giuliano Galoppo a los 52 minutos. Esto le puso el partido muy cuesta arriba a los Millonarios y Libertad no pudo aprovechar la superioridad numérica en el marcador. Con el 1-1 final, sumado al 0-0 en Asunción, se fueron a penales.

Publicidad

En los lanzamientos desde los 12 pasos, River se impuso por 3-1 y avanzó a cuartos de final. Franco Armani atajó el penal definitivo, con el cual los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán a Palmeiras en la ronda de los ocho mejores.

Lee también
River le da una lección a Independiente por incidentes con la U
U de Chile

River le da una lección a Independiente por incidentes con la U

La infidelidad que destruyó al River Plate de Marcelo Salas
Internacional

La infidelidad que destruyó al River Plate de Marcelo Salas

Mientras Aquino sigue flojo en Colo Colo, Vélez celebra por una ganga de River
Colo Colo

Mientras Aquino sigue flojo en Colo Colo, Vélez celebra por una ganga de River

Goles: Tiago Nunes prende la Libertadores y elimina al actual campeón
Copa Libertadores

Goles: Tiago Nunes prende la Libertadores y elimina al actual campeón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo