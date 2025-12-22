Ya no existen especulaciones. A la espera que concluya el año futbolístico en Sudamérica, se definieron oficialmente los cuatro bombos para el sorteo de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026, instancia que arrancará el 7 de abril.

Gracias a la definición de la Copa de Brasil, con la victoria de Corinthians por 2-1 a Vasco Da Gama, quedaron compuestas las listas de los cabezas de serie, y con ello los posibles rivales para Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Los dos representantes chilenos en la fase de grupos en Copa Libertadores estarán en el bombo 3, junto a equipos de la talla de Rosario Central de Argentina o los colombianos Junior y Santa Fe. Si avanzan etapas Huachipato y O’Higgins, quedarán en el bombo 4.

¿Cuáles son los bombos para fase de grupos en Copa Libertadores?

En el bolillero 1 están el actual campeón Flamengo y su rival en la última final, Palmeiras, además de Boca Juniors o Liga de Quito que tienen jugadores chilenos en sus filas, más los dos gigantes de Uruguay, Peñarol y Nacional, entre otros.

Por su parte, en el bombo 2 de la Copa Libertadores 2026, estará Lanús, en su condición de monarca de la Sudamericana, además de Estudiantes de La Plata, Cruzeiro, Bolívar, Universitario de Perú, más los paraguayos Cerro Porteño y Libertad, por mencionar algunos.

Finalmente, en el bolillero cuatro, junto con los equipos que se entrarán desde las fases previas, aparecen tres debutantes absolutos en el certamen como los argentinos Platense e Independiente Rivadavia, más el brasileño Mirassol y la Universidad Central de Venezuela.

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 Flamengo (Brasil) Lanús (Argentina) Junior de Barranquilla (Colombia) Universidad Central (Venezuela) Palmeiras (Brasil) Estudiantes de La Plata (Argentina) Independiente Santa Fe (Colombia) Platense (Argentina) Boca Juniors (Argentina) Libertad (Paraguay) Universidad Católica (Chile) Independiente Rivadavia (Argentina) Peñarol (Uruguay) Cerro Porteño (Paraguay) Coquimbo Unido (Chile) Mirassol (Brasil) Nacional (Uruguay) Corinthians (Brasil) Rosario Central (Argentina) E1 Fluminense (Brasil) Cruzeiro (Brasil) Always Ready (Bolivia) E2 Liga de Quito (Ecuador) Bolívar (Bolivia) Cusco FC (Perú) E3 Independiente del Valle (Ecuador) Universitario (Perú) Deportivo La Guaira (Venezuela) E4

¿Cuándo comienza el certamen continental?

La Copa Libertadores 2026 arrancará con las fases previas el martes 3 de febrero y culminará el sábado 28 de noviembre con la Final en el Estadio Centenario de Montevideo.

