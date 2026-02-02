Colo Colo continúa reforzando esta nueva temporada, donde la ex figura de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, está en el radar de los albos. Ante esto, revelan la postura del jugador sobre la posibilidad de regresar a Chile.

Los albos quieren reforzar el mediocampo ante la salida de Vicente Pizarro y Esteban Pavez y, por lo mismo, Saavedra, que actualmente milita en el PFC Sochi de la Premier League de Rusia, aparece en la carpeta de la gerencia deportiva.

¿Ignacio Saavedra llegará a Colo Colo?

El medio Punto Cruzado reveló que se comunicó con el círculo del jugador quienes entregaron una tajante respuesta al interés de los albos. “¿Debe ser broma? Nacho no tiene pensado volver a Chile hoy. Esperemos que pueda seguir en Rusia o en Europa al menos algunos años más”.

“Está muy feliz en Sochi, futbolísticamente ha crecido mucho y es imposible que económicamente pueda llegar una oferta por él desde Chile que sea interesante” explicaron al medio.

Asimismo, hacen impactante comparación. “Decir que “Nacho” (Saavedra) pueda pensar o aceptar jugar en Colo Colo es lo mismo que hace algunos años empezaran a decir que Nico Castillo pudiera reforzar la U o Colo Colo. El “Nacho” no solo está identificado con los colores de la UC, él es muy hincha y siempre lo ha dicho”.

Ignacio Saavedra actualmente juega en Rusia/Photosport

“Nacho siempre conversa con gente de Universidad Católica, cuando le toque volver a Chile, será para defender los colores que ama. Esto lo menciono porque él mismo lo ha señalado en varias ocasiones, si vuelve a Chile, será solo para defender la camiseta de la UC. Insisto, hoy está feliz en Sochi”.

Saavedra no tendría interés de regresar a Chile/Photosport

También puntualizan que no es la primera vez que un canterano de la UC suena en los albos. “Hace algunos días querian al “manota” (Vargas). En estos últimos años y especialmente en redes sociales, desde Colo Colo hacen sonar a Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, Marcelo Núñez, Benjamin Kuscevic y ahora al “Nacho”, parece que algo se está haciendo bien en la cantera de la UC”.

