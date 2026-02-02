Colo Colo busca dejar atrás el 2025 y, para ello, el jugador Ignacio Saavedra está en la órbita de los albos para reforzar la escuadra esta temporada. Sin embargo, a pesar de que el centrocampista está en carpeta, su fichaje parece imposible debido a una poderosa razón.

Punto Cruzado conversó con el círculo del actual jugador de PFC Sochi de la Premier League de Rusia, donde se refirieron al interés de Colo Colo en su fichaje, señalando que el jugador buscará seguir en el extranjero un tiempo más.

El gran motivo por el que Nacho Saavedra no fichará por Colo Colo

En la misma línea, revelan que otra razón es porque el jugador solo tiene pensado jugar en Católica en caso de regresar al país. “Decir que “Nacho” (Saavedra) pueda pensar o aceptar jugar en Colo Colo es lo mismo que hace algunos años empezaran a decir que Nico Castillo pudiera reforzar la U o Colo Colo”.

Añadiendo que el jugador tiene un gran cariño por el club. “El “Nacho” no solo está identificado con los colores de la UC, él es muy hincha y siempre lo ha dicho”.

Ignacio Saavedra no fichará por Colo Colo/Photosport

“Nacho siempre conversa con gente de Universidad Católica, cuando le toque volver a Chile, será para defender los colores que ama. Esto lo menciono porque él mismo lo ha señalado en varias ocasiones, si vuelve a Chile, será solo para defender la camiseta de la UC. Insisto, hoy está feliz en Sochi”.

La carrera de Ignacio Saavedra

El jugador de 27 años comenzó su carrera en las inferiores de Universidad Católica donde tras su gran desempeño fue nominado a la selección Sub-20.

Tras esto, hizo su debut en 2018 volviéndose un jugador fijo en la escuadra. Con los Cruzados sumó más de 130 partidos en seis temporadas, donde obtuvo cuatro veces el campeonato de Primera División y tres Supercopas de Chile.