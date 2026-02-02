Daniel Garnero volvió de La Serena consciente de que la UC comete errores que suelen beneficiar mucho al rival. Al menos en el inicio de la temporada. De hecho, los dos goles que anotaron los granates contaron con colaboración de la última línea de los Cruzados.

En el primero, a Juan Ignacio Díaz se le coló por la espalda Felipe Chamorro, quien sacó un cabezazo al centro del arco que parecía atajable para Vicente Bernedo. Y en el segundo, el uruguayo que llegó a la UC desde O’Higgins le dio un pase hacia atrás al golero.

Díaz no se percató de la presencia de Chamorro, quien anotó su doblete gracias a interceptar el desesperado intento de despeje de Bernedo. “Es parte del juego. Lamentablemente en este inicio estamos interviniendo mucho en los goles del rival”, reconoció el DT argentino.

“Tenemos que corregirlo, es algo que queremos evitar. Queremos ser protagonistas, tener la pelota nosotros, generarle situaciones al rival y no cometer errores”, manifestó Garnero, quien llegó a la Católica tras haber ganado ocho títulos en el fútbol paraguayo.

Eso sí, el otrora enganche de la Franja sabe que hay algunas cosas para pulir. “Estamos en el inicio de la temporada, no estamos precisos. Cometemos algunos errores y rápidamente se nos facturan en contra. A veces pasan esas cosas”, apuntó el Dani Garnero, un avezado en el fútbol profesional.

Garnero alerta al plantel de la UC por los errores que terminan en gol

Daniel Garnero cree que el momento de la campaña 2026 que vive la UC evidentemente los hará parecer menos buenos. Hay que soltarse más. Pero también tener fortaleza. “Debemos saber sobrellevarlo”, aseguró el entrenador de la Católica.

“El análisis final del partido termina siendo un buen juego. El segundo tiempo lo hicimos bien, generamos, tuvimos algunas posibilidades de gol y el rival realmente no tuvo muchas”, aseguró Garnero sobre el cuadro granate, dirigido por Felipe Gutiérrez.

Por lo pronto, Católica puede espiar a su rival de la segunda fecha este lunes, pues se medirá a Deportes Concepción el 8 de febrero en el hermosísimo Claro Arena a contar de las 20:30 horas.

