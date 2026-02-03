Es tendencia:
Deportes La Serena anuncia el fichaje de hermano de campeón del mundo: “Suma jerarquía”

El conjunto granate se refuerza con todo y anunció la llegada de su nuevo jugador.

Por Andrea Petersen

El equipo anunció la llegada de un nuevo jugador.
© Getty ImagesEl equipo anunció la llegada de un nuevo jugador.

Deportes La Serena tuvo un complejo 2025 donde no lograron clasificar a ninguna de las competencias internacionales, situación que buscan cambiar este 2026 y, para ello, cerraron el fichaje de un jugador argentino, hermano de un campeón del mundo en 2022.

A través de sus redes, Deportes La Serena anunció la llegada de Francis Mac Allister, hermano del jugador del Liverpool y campeón con Argentina, Alexis Mac Allister.

“Es nuevo refuerzo de Club Deportes La Serena. Volante argentino formado en la cantera de Argentinos Juniors, se suma al plantel para entregarlo todo”.

El jugador tendrá su primera experiencia en el Campeonato Nacional con el equipo que dirige el ex seleccionado chileno Felipe Gutiérrez.

La carrera de Mac Allister

El mediocampista de 30 años inició su carrera profesional con Argentinos Juniors el año 2016, pasando luego por clubes como Boca Unidos, Talleres, Rosario Central, siendo su último club Instituto ACC.

Francis Mac Allister llega a Chile. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Jugador se despide de Deportes La Serena y ya encontró nuevo equipo: “Firmó por un año”

La Serena se refuerza este 2026

El equipo granate se renueva con todo esta temporada, donde comenzó con cambios importantes en el plantel. El exjugador Felipe Gutiérrez asumió como Director Técnico, mientras que Germán Lanaro y Emiliano Fleitas como ayudante técnico y preparador físico respectivamente.

Entre los refuerzos ya anunciados se encuentran el arquero argentino Federico Lanzillotta, el centrocampista Milovan Velásquez, el mediocampista Matías Marín y el defensa Rafael Marcelo Delgado.

A ellos se suman el zaguero Yahir Salazar, el latero Joaquín Gutiérrez, el volante Gonzalo Escalante y en el ataque se sumó Alexander Oroz y Diego Rubio. Asimismo, la escuadra anunció las renovaciones de Ángelo Henríquez y Andrés Zanini.

