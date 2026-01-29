El mercado de fichajes sigue en movimiento y con ello, un jugador que arribó hace algunos meses al campeonato nacional, se despide oficialmente de la liga chilena y define su próximo destino. El futbolista Joaquín Fernández Pertusso, que llegó como flamante refuerzo de La Serena ya encontró nuevo club.

El cuadro granate tuvo un complejo 2025 donde no logró la clasificación a ninguna de las competencias internacionales y, con ello en mente, comenzó a definir el plantel del 2026, donde Fernández dejó el club como agente libre.

El nuevo club de Joaquín Fernández

Según revela el experto en fichajes, César Luis Merlo, el jugador argentino de 27 años se suma a Deportivo Maldonado, club que logró el ascenso a la Primera División uruguaya a finales de año pasado. “Ya firmó por un año con opción a extender por otro. Arriba libre desde La Serena”.

Joaquín Fernández dejó La Serena y jugará en Uruguay/Photosport

La Serena se refuerza

El cuadro papayero se renovó completamente y anunció a su nuevo cuerpo técnico hace algunas semanas, donde el exjugador Felipe Gutiérrez será el Director Técnico, mientras que Germán Lanaro y Emiliano Fleitas asumieron como ayudante técnico y preparador físico respectivamente.

En la misma línea, el equipo anunció las renovaciones de Ángelo Henríquez y Andrés Zanini.

Mientras que entre los refuerzos que llegan está el arquero argentino Federico Lanzillotta, el centrocampista Milovan Velásquez, el mediocampista Matías Marín y el defensa Rafael Marcelo Delgado.

También se suman el zaguero Yahir Salazar, el latero Joaquín Gutiérrez, el volante Gonzalo Escalante y en el ataque se sumó Alexander Oroz y Diego Rubio.