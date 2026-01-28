Es tendencia:
La Serena

¡Golpe al mercado! Deportes La Serena sorprende con el fichaje de Diego Rubio

La ex promesa de Colo Colo finalmente regresará al fútbol chileno en 2026, esta vez para vestir la camiseta de Deportes La Serena.

Por Franco Abatte

Tras pasos por Europa y Norteamerica, Diego Rubio, llega a La Serena.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTTras pasos por Europa y Norteamerica, Diego Rubio, llega a La Serena.

Deportes La Serena dio un verdadero golpe al mercado. Los granates cerraron uno de los regresos más llamativos del fútbol chileno en este mercado de fichajes con la incorporación de Diego Rubio, delantero nacional que vuelve al país tras una extensa trayectoria internacional que lo llevó por Portugal, Rumania, Noruega, España y Estados Unidos.

Rubio, hijo menor de Hugo Eduardo Rubio, dejó Chile a los 18 años para fichar por el Sporting de Lisboa, luego de una meteórica irrupción en Colo Colo, donde anotó seis goles en apenas 10 partidos oficiales.

Aunque temporada tras temporada su nombre fue vinculado a un posible regreso al Cacique, finalmente se confirmó que el delantero de 32 años volverá al fútbol chileno, pero no a Macul, sino que para vestir la camiseta de La Serena.

Diego Rubio, nuevo fichaje de Deportes La Serena

La noticia fue adelantada por el periodista argentino Uriel Iugt, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) sorprendió al informar:

“🚨🇨🇱 Diego Rubio será refuerzo de #LaSerena. ↪️ Llega en condición de libre tras su paso por #Austin 🇺🇸”.

Posteriormente, la información fue confirmada por el también comunicador argentino y especialista en mercado de fichajes César Luis Merlo, quien entregó más detalles de la operación:

“🚨 Deportes La Serena llegó a un acuerdo de palabra para fichar a Diego Rubio. Llega como agente libre desde Austin y firmará contrato por un año”.

De esta forma, Rubio regresa al fútbol chileno tras una larga estadía en Estados Unidos, donde defendió la camiseta de cuatro clubes en diez temporadas: Sporting Kansas City, Swope Park Rangers, Colorado Rapids y, más recientemente, Austin FC, elenco con el que registró seis goles y cinco asistencias en 66 partidos.

