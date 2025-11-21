Diego Rubio vuelve a hacer noticia. El delantero nacional de 32 años cerró su temporada 2025 en el Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos, poniendo así fin a su etapa de dos años en el conjunto texano.

El ex Colo Colo, Sporting de Lisboa y Valladolid utilizó sus redes sociales para despedirse de su quinto conjunto norteamericano en su carrera con una emotiva publicación, en la que agradeció sus dos temporadas en el club y el buen recibimiento que tuvo él y su familia durante su estadía.

La despedida de Diego Rubio del Austin FC:

En una breve, pero emotiva publicación en Instagram, el menor de los hermanos Rubio compartió una serie de imágenes defendiendo la camiseta del cuadro ‘verde’, en algunas de ellas con sus hijos, su esposa y también con sus compañeros de equipo, junto con el siguiente mensaje traducido del inglés:

“Gracias por darnos la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer minuto. Fue un sueño jugar en el estadio Q2. Gracias por todos los recuerdos, nos encanta todo lo de esta ciudad. Gracias al club y a la gente que trabaja en él por dejarme jugar aquí. Nos vemos pronto, seguro. Siempre agradecido por todo”.

El delantero chileno no logró tener un rendimiento destacado esta temporada, contabilizando 30 encuentros (25 de liga) y apenas dos goles y dos asistencias, registros que no permitieron su continuidad y que lo obligan a buscar un nuevo destino tras llegar en febrero de 2024, momento donde justamente negociaba en paralelo con un viejo deseo suyo, su regreso a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

¿Diego Rubio toma pasajes destino Colo Colo?

Hasta el momento es incierto el futuro que depara a Diego Rubio, pero una cosa sí es clara, no serán pocos los hinchas albos que se ilusionen con verlo vestir de blanco nuevamente.

Recordemos que el jugador ha tenido constantes coqueteos con Colo Colo desde su salida en 2011. Ahora ambos podrían negociar de manera directa y sin intermediarios su eventual regreso a Macul, hecho que vivió un primer episodio en el mencionado inicio de 2024, año donde el delantero y Blanco y Negro tuvieron charlas, pero que finalmente no lograron avanzar tras la negativa del entonces DT albo, Jorge Almirón.