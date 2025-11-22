Colo Colo vuelve al Monumental luego de un largo rato y enfrenta este domingo en su casa a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera. La atención estará en lo que haga el Cacique, que puede meterse en zona de clasificación internacional, y también en Esteban Pavez.

El capitán del Cacique vivió una polémica importante hace dos semanas, cuando se hizo pública una entrevista en donde declaró que “la mejor institución del país es U. Católica“, empeorando aún más su delicada relación con la hinchada.

Históricos, sus compañeros y hasta su entrenador se pronunciaron en contra. “Esteban se manifestó de esa manera, y es su palabra y hay que respetarla (…) Yo no comparto, porque de millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es el más grande de Chile“, dijo Fernando Ortiz.

Es porque eso que todos estarán atentos al recibimiento que tendrá Esteban Pavez en el Monumental, pero también a su reacción y las declaraciones que pueda dar ante la prensa por primera vez desde el incidente. Y en Radio ADN dieron pistas de esto último.

Esteban Pavez vivirá un día clave este domingo en Colo Colo | Photosport

ver también El tirón de orejas de Paredes a Pavez por la polémica: “Si lo piensa, que no lo diga”

La decisión de Esteban Pavez en Colo Colo

El periodista Cristián Alvarado de Radio ADN reveló que Esteban Pavez tiene planeado romper su silencio este domingo 23 de noviembre en el Monumental. De hecho, el volante estaría pensando en hacer un punto de prensa para hablar directamente sobre el tema y limar asperezas.

Publicidad

Publicidad

Muy importante será cómo termine el partido entre Colo Colo y Unión La Calera, algo que seguramente influirá en la recepción de las palabras del jugador. Los albos pueden meterse a zona de Copa Sudamericana si suman de a tres.