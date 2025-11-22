Comenzó la fecha 28 de la Liga de Primera. Este viernes se disputaron partidos claves que dejaron a Deportes Iquique y Unión Española cerca del descenso, ahora se juegan otros encuentros importantes para los equipos que quieren ir a copas internacionales, como Colo Colo.

El Cacique estuvo muy atento a los partidos de este viernes de Cobresal y Audax Italiano, sus rivales en las próximas fechas y dos equipos -por ahora- clasificados a la Copa Sudamericana 2026. Los mineros cayeron frente a Iquique, mientras que los itálicos vencieron a Everton.

Y es que los albos salen a la cancha este domingo para enfrentar a Unión La Calera por la jornada 28. Tras dos triunfos consecutivos, llegan en muy buena posición para entrar a la zona de Sudamericana.

Y el tropiezo de Cobresal este viernes le da una tremenda oportunidad al Cacique. Los mineros, últimos en zona de clasificación internacional, se quedaron con 44 puntos en la tabla de posiciones. Colo Colo los sigue con 41. Son tres unidades de diferencia con un duelo menos para los albos.

Así está la tabla de posiciones. Colo Colo juega el domingo y puede pasar a Cobresal.

Esto necesita Colo Colo para meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana

Con esto, ganándole a La Calera este domingo 23, Colo Colo se meterá en zona de clasificación. Alcanzaría los mismos puntos que Cobresal, pero la mejor diferencia de gol lo posicionaría por encima en la tabla de posiciones y le daría -por ahora- el último cupo a la Copa Sudamericana.

Una ventaja que tiene el equipo de Fernando Ortiz es que visita a Cobresal en la siguiente fecha y recibe a Audax Italiano en la última. Los albos dependen de sí mismos para clasificar a un torneo internacional.