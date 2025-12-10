Universidad de Chile está a detalles de poder cerrar su primer refuerzo desde el extranjero en el mercado de fichajes, en una gran apuesta de la secretaría técnica de la concesionaria Azul Azul.

Pese a que todavía no logran solucionar la salida del técnico Gustavo Álvarez, con la incertidumbre del nombre que llegará a reemplazarlo, la U ya trabaja en cerrar su primera contratación.

Se trata del paraguayo Lucas Romero, quien pertenece al Recoleta de ese país, quien nuevamente explican que está a detalles de convertirse en el nuevo volante de los azules.

Así lo confirmó Luis Vidal, quien es presidente del cuadro paraguayo, quien destacó que pese a intereses desde Brasil y Argentina, lo más concreto tiene que ver con el cuadro bullanguero.

El volante paraguayo viene del Recoleta de su país.

ver también ¡No corren solos! Destapan al gigante brasileño que entra a la pelea por el primer refuerzo de la U

¿Qué pasa con Lucas Romero en la U?

Fue en conversación con VS Sports Radio, que Luis Vidal confirmó los acercamientos que ha tenido con Universidad de Chile, que es el más seguro destino de Lucas Romero.

Publicidad

Publicidad

“No hay nada de por medio y así como van las cosas el buen jugador será transferido al fútbol chileno”, le preguntaron directamente en el panel de conversación.

Algo que de inmediato tuvo una respuesta de Vidal: “La primera opción es para Chile, que tenemos un precontrato que estamos aguardando unas horas más y posteriormente vamos por lo de Brasil y Argentina es tercera opción”, comentó.

ver también Los fuertes lazos en Brasil del agente que negocia con U de Chile por un seleccionado paraguayo

Revisa los detalles:

Tweet placeholder

Publicidad