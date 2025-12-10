Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile está a un paso de cerrar como refuerzo a Lucas Romero: “Tenemos un preacuerdo”

Los azules avanzan por un volante seleccionado de Paraguay, donde el presidente del club habla de un primer acuerdo.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Romero está a un paso de llegar a la U.
Universidad de Chile está a detalles de poder cerrar su primer refuerzo desde el extranjero en el mercado de fichajes, en una gran apuesta de la secretaría técnica de la concesionaria Azul Azul.

Pese a que todavía no logran solucionar la salida del técnico Gustavo Álvarez, con la incertidumbre del nombre que llegará a reemplazarlo, la U ya trabaja en cerrar su primera contratación.

Se trata del paraguayo Lucas Romero, quien pertenece al Recoleta de ese país, quien nuevamente explican que está a detalles de convertirse en el nuevo volante de los azules.

Así lo confirmó Luis Vidal, quien es presidente del cuadro paraguayo, quien destacó que pese a intereses desde Brasil y Argentina, lo más concreto tiene que ver con el cuadro bullanguero.

El volante paraguayo viene del Recoleta de su país.

¿Qué pasa con Lucas Romero en la U?

Fue en conversación con VS Sports Radio, que Luis Vidal confirmó los acercamientos que ha tenido con Universidad de Chile, que es el más seguro destino de Lucas Romero.

“No hay nada de por medio y así como van las cosas el buen jugador será transferido al fútbol chileno”, le preguntaron directamente en el panel de conversación.

Algo que de inmediato tuvo una respuesta de Vidal: “La primera opción es para Chile, que tenemos un precontrato que estamos aguardando unas horas más y posteriormente vamos por lo de Brasil y Argentina es tercera opción”, comentó.

Revisa los detalles:

Tweet placeholder
