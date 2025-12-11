Esteban González tomó rumbo a México para iniciar su aventura en Querétaro. En este gran paso no estará solo, ya que se lleva a Miguel Pinto para acompañarlo en este nuevo ciclo.

El Chino coronó la mejor campaña de la historia de Coquimbo Unido al conseguir el primer título de estos en la máxima categoría del fútbol chileno. Esto atrajo las grúas desde el extranjero y desde la poderosa Liga MX, se llevaron al director técnico.

El conocimiento de Miguel Pinto

Miguel Pinto tuvo una exitosa carrera como futbolista, jugando en Universidad de Chile, Colo Colo, O’Higgins y Coquimbo Unido, además de estar con la selección chilena en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Copa América de Argentina 2011.

En el 2024, Esteban González le propuso que colgara los guantes en los Piratas y se integrara a su cuerpo técnico. Pinto aceptó y en el 2025 comenzó su carrera como entrenador junto al Chino. No les pudo ir mejor, ya que sacaron campeones a los de la Región de Coquimbo.

Una vez finalizada la Liga de Primera, se oficializó la salida de González rumbo a Querétaro de la Liga MX. El entrenador chileno aceptó la oferta y va por su primera experiencia en el extranjero. En esta aventura, no olvidó a Miguel Pinto y decidió llevarlo con él a tierra azteca.

Pinto conoce muy bien lo que es el fútbol mexicano. El ex arquero jugó ahí en Atlas, Correcaminos y Cafetaleros de Tapachula. Fue el propio formado en Universidad de Chile quien subió una imagen en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, abordando un vuelo a Ciudad de México.

Imagen: Instagram

“No tienes que ver toda la escalera, solo da el primer paso”, escribió Miguel Pinto, acompañado de Esteban González y Mauro Lamas. Juntos, intentarán replicar el éxito de Coquimbo en Querétaro, club que terminó en el 12° puesto del último torneo mexicano.