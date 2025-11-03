Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno ´

Miguel Pinto revela su nueva faceta como ayudante en Coquimbo Unido: “Me dicen el Hulk”

El ex portero jugó un rol clave en la campaña del título, donde cuenta cómo es ahora como un miembro del cuerpo técnico con sus ex compañeros.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Miguel Pinto pasó de portero a ser ayudante técnico en Coquimbo.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTMiguel Pinto pasó de portero a ser ayudante técnico en Coquimbo.

Coquimbo Unido tuvo un nombre que fue fundamental en su campaña para levanta su primer título de la historia como campeones, quien salió desde su misma interna.

Miguel Pinto se retiró del fútbol en el cuadro pirata y de inmediato recibió la invitación de Esteban González para sumarse a su cuerpo técnico, una jugada que salió de la mejor manera.

Por lo mismo, en conversación con Redgol, el ex portero cuenta esta nueva primera experiencia como parte del cuerpo técnico y cómo fue el trato con los que eran sus compañeros hace algunos meses.

“Lo bueno es que pasé de ser jugador en un mismo grupo, donde ya era un líder, donde me escuchaban, los retaba y quería lo mejor para todos mis compañeros y que tuvieran el mejor nivel”, explicó.

Miguel Pinto aprovechó su rol de líder en el plantel de Coquimbo, ahora desde el cuerpo técnico. Foto: Andrés Pina/Photosport

Miguel Pinto aprovechó su rol de líder en el plantel de Coquimbo, ahora desde el cuerpo técnico. Foto: Andrés Pina/Photosport

Miguel Pinto recuerda el momento más difícil en Coquimbo: “Se hablaron muchas cosas”

ver también

Miguel Pinto recuerda el momento más difícil en Coquimbo: “Se hablaron muchas cosas”

La íntima vida de Miguel Pinto en Coquimbo

Miguel Pinto resultó ser el estratego de las pelotas detenidas de Coquimbo Unido, que le valieron muchos goles en la campaña del campeón, pero además el del trato directo como un ex compañero en la interna.

Publicidad

“Como compañero siempre traté de ser un ejemplo y cuando me permiten ser parte del cuerpo técnico ellos sabían cómo iba a ser yo, con disciplina para seguir creciendo”, explicó.

Además que tenía mucha gente que los ayudaba…

Yo siempre quiero destacar a todos los trabajadores del complejo Las Rozas, siempre se portaron increíbles con nosotros, aunque yo siempre estaba encima de ellos.

¿Verdad que le pusieron un apodo?

Me dicen “Hulk” en el complejo, porque estaba siempre encima de todos lo detalles. Como en el trabajo de Alejandro de todos, como el de Carlitos, del Tío Ale, que hace poco nos dejó, y a todos los que no están. A toda la gente desde las nutri, Andrés, Fernanda, que siempre las hinchamos con los menú y que siempre estuvieron al nivel, así que toda la gente del complejo Las Rozas, esto también es de ellos.

Publicidad
Revelan el secreto de Esteban González en Coquimbo: “La primera vez que dijo campeón…”

ver también

Revelan el secreto de Esteban González en Coquimbo: “La primera vez que dijo campeón…”

Lee también
Miguel Pinto recuerda el momento más difícil en Coquimbo
Chile

Miguel Pinto recuerda el momento más difícil en Coquimbo

El secreto del DT de Coquimbo: "La primera vez que dijo seremos..."
Chile

El secreto del DT de Coquimbo: "La primera vez que dijo seremos..."

Goleador histórico de Coquimbo da las cuatro claves del inminente campeón
Chile

Goleador histórico de Coquimbo da las cuatro claves del inminente campeón

Terremoto en Colo Colo: Ortiz protagoniza pelea y sufre nueva baja
Colo Colo

Terremoto en Colo Colo: Ortiz protagoniza pelea y sufre nueva baja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo