Coquimbo Unido tuvo un nombre que fue fundamental en su campaña para levanta su primer título de la historia como campeones, quien salió desde su misma interna.

Miguel Pinto se retiró del fútbol en el cuadro pirata y de inmediato recibió la invitación de Esteban González para sumarse a su cuerpo técnico, una jugada que salió de la mejor manera.

Por lo mismo, en conversación con Redgol, el ex portero cuenta esta nueva primera experiencia como parte del cuerpo técnico y cómo fue el trato con los que eran sus compañeros hace algunos meses.

“Lo bueno es que pasé de ser jugador en un mismo grupo, donde ya era un líder, donde me escuchaban, los retaba y quería lo mejor para todos mis compañeros y que tuvieran el mejor nivel”, explicó.

Miguel Pinto aprovechó su rol de líder en el plantel de Coquimbo, ahora desde el cuerpo técnico. Foto: Andrés Pina/Photosport

La íntima vida de Miguel Pinto en Coquimbo

Miguel Pinto resultó ser el estratego de las pelotas detenidas de Coquimbo Unido, que le valieron muchos goles en la campaña del campeón, pero además el del trato directo como un ex compañero en la interna.

“Como compañero siempre traté de ser un ejemplo y cuando me permiten ser parte del cuerpo técnico ellos sabían cómo iba a ser yo, con disciplina para seguir creciendo”, explicó.

Además que tenía mucha gente que los ayudaba…

Yo siempre quiero destacar a todos los trabajadores del complejo Las Rozas, siempre se portaron increíbles con nosotros, aunque yo siempre estaba encima de ellos.

¿Verdad que le pusieron un apodo?

Me dicen “Hulk” en el complejo, porque estaba siempre encima de todos lo detalles. Como en el trabajo de Alejandro de todos, como el de Carlitos, del Tío Ale, que hace poco nos dejó, y a todos los que no están. A toda la gente desde las nutri, Andrés, Fernanda, que siempre las hinchamos con los menú y que siempre estuvieron al nivel, así que toda la gente del complejo Las Rozas, esto también es de ellos.

