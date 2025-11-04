El nombre de Gustavo Álvarez está en la polémica en Universidad de Chile, luego de los últimos resultados negativos que incluso la alejaron de la posibilidad de clasificas a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, los azules se tendrán que jugar su gran premio de consuelo en las cinco fechas que le quedan en la Liga de Primera, para luego tomar una decisión con el técnico, más allá que le queda un año de contrato.

En ese contexto, fue Marcelo Díaz, el capitán de la U, quien salió a respaldar con todo el trabajo: “Los dos años en la U han sido increíbles. La U venía de años malos, sin copas internacionales, de no ganar torneos, volvimos a posicionar donde los equipos ahora te respetan, donde los equipos contrarios te dicen que es el mejor equipo que juega, que compite y a nivel club los dos años son maravillosos”, comentó Díaz.

La evaluación de Gustavo Álvarez

Marcelo Díaz tiene claro que al final de temporada habrá una evaluación, pero asegura que el trabajo de Gustavo Álvarez ha sido muy bueno en el camino de reflotar a Universidad de Chile.

“No por quedarnos fuera de una final de la Copa Sudamericana o perder este torneo va a ser todo malo, yo lo lo valoro. Esta es la base y es el momento donde la U no puede dejar de aspirar a cosas grandes”, explicó.

“Gustavo, a lo largo de los 3 años que lleva en el fútbol chileno, ha sido muy competitivo, sus equipos han jugado de una forma bastante clara, con una identidad como él mismo lo dice, una identidad definida”, detalló.

“Ha sido un técnico muy trabajador y le hacía falta al club una persona así. Me sorprende cómo le dedica tiempo a la profesión y eso al final de cuentas hace que tenga éxito, que el desarrollo de trabajo tenga consecuencia que lo posicionan como uno de los mejores entrenadores a nivel nacional y que lo miren de otras partes. Todos cuando llegamos a fin de año tenemos que ser evaluados, sea con un buen o mal trabajo, lo que diga Mike (Clark) o Gustavo, ambos tienen razón”, finalizó.